Іспанія

Ще один іспанський клуб звернув увагу на Кюрзава.

Лівий захисник ПСЖ Левен Кюрзава опинився у сфері інтересів Лас-Пальмаса, передає журналіст Фабріціо Романо.

За даними Романо, іспанці вже звернулися до 31-річного француза з приводу потенційного переходу на правах вільного агента. Контракт Кюрзава з ПСЖ втрачає чинність після завершення поточного сезону.

Захисник продовжує шукати новий клуб і чекає появи додаткових варіантів, щоб прийняти рішення щодо свого майбутнього.

У цьому сезоні Кюрзава взяв участь в одному матчі ПСЖ у всіх турнірах, провівши на полі всього 8 хвилин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у трансфері француза зацікавлені Жирона і Бетіс.