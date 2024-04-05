Ще один іспанський клуб звернув увагу на Кюрзава.
Левен Кюрзава, Getty Images
05 квітня 2024, 15:29
Лівий захисник ПСЖ Левен Кюрзава опинився у сфері інтересів Лас-Пальмаса, передає журналіст Фабріціо Романо.
За даними Романо, іспанці вже звернулися до 31-річного француза з приводу потенційного переходу на правах вільного агента. Контракт Кюрзава з ПСЖ втрачає чинність після завершення поточного сезону.
Захисник продовжує шукати новий клуб і чекає появи додаткових варіантів, щоб прийняти рішення щодо свого майбутнього.
У цьому сезоні Кюрзава взяв участь в одному матчі ПСЖ у всіх турнірах, провівши на полі всього 8 хвилин.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у трансфері француза зацікавлені Жирона і Бетіс.