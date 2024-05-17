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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 16 травня 2024 року.

Завершилася 813 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Данія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 750 мільйонів євро, — Міноборони країни. Пакет спрямований на посилення ППО та артилерії і фінансування майбутньої передачі Україні F-16. Також Данія резервує додаткові кошти для прямих інвестицій в український ОПК.

- Україна докладає зусиль для протидії корупції, але стикається з перешкодами на шляху до прозорості, — доповідь генерального інспектора Пентагону в Конгресі США. Війна створила нові можливості для корупції, зокрема хабарів, "відкатів" та завищених закупівель в Міноборони, особливо у сфері закупівель летальної зброї. Існує також значне занепокоєння щодо корупції в більш широкому сенсі, що стосується діяльності Верховної Ради та інших секторів уряду. За даними Держдепу, проблеми з корупцією та верховенством права в Україні є найбільшим викликом для післявоєнного відновлення економіки та залучення іноземних інвестицій.

- НАТО розглядає відправку військ в Україну, але не для участі в боях, — NYT.

- Президенти України та Ліберії обговорили агресію рф в Україні та її вплив на продовольчу безпеку в Африці.

- Україна та Польща почали роботу над текстом безпекової угоди.

- G7 підтримає план ЄС, а не США щодо використання заморожених російських активів для України.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Куп’янському напрямку російські окупанти за підтримки бронетехніки намагаються атакувати наші позиції на напрямку Крохмальне – Берестове. Тут українські захисники знищили танк та бойову машину піхоти. Бій триває, ситуація контрольована. Також, наші захисники покращили тактичне положення та відтіснили противника в районі північніше Кислівки.

На Сіверському напрямку противник провів одну атаку на напрямку Веселе – Званівка, змін у положенні наших військ немає. Тривають бої на напрямку Яковлівка – Роздолівка.

На Краматорському напрямку ворог тричі безуспішно намагався прорвати оборону наших військ на напрямках Бахмут – Кліщіївка, Бахмут – Андріївка. Тривають бої в районі населеного пункту Григорівка. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку наші захисники відбили три атаки на напрямках Водяне – Нетайлове, Первомайське — Нетайлове. Бойові дії тривають. Ситуація контрольована.

На Курахівському напрямку російські окупанти здійснили три атаки на напрямках Водяне – Нетайлове, Славне — Новомихайлівка. Бої ще тривають на напрямках Солодке — Костянтинівка та Солодке — Водяне. На даний час втрат позицій не допущено.

На Времівському напрямку противник здійснив три безуспішні атаки на напрямках Старомлинівка — Урожайне. Завітне Бажання — Старомайорське. На напрямку Володине — Старомайорське Сили оборони продовжують стримування ворога. На даний час втрат позицій не допущено, ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку противник не відмовляється від спроб витіснити Сили оборони з лівого берега Дніпра. Протягом поточної доби здійснив три атаки позицій наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Втрат позицій не допущено.

З початку доби відбулося 23 бойових зіткнення, противник завдав два ракетних, чотири авіаційніх удари із застосуванням восьми КАБів та 48 ударів дронами-камікадзе, здійснив 564 обстріли позицій наших військ.

Тримаємо оборону мужньо!

Даємо ворогу гідну відсіч!

Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Провів у Харкові засідання Ставки: Головком, командувачі за напрямками, керівники сектору безпеки – ГУР, Служба зовнішньої розвідки, СБУ, Державна прикордонна служба, МВС, керівники Харківської області. Тобто всі аспекти ситуації. Детально – щодо бойових дій на Харківщині та захисту людей, наших позицій, потреб підрозділів, які захищають наші позиції. Зараз завдяки нашим Силам, нашим заходам вдалося додати впевненості напрямку Вовчанська.

Але російські обстріли не припиняються, загрози є. Сьогодні, зокрема, був поранений керівник адміністрації Вовчанська. Наші контрударні дії тривають – тривають і в інших районах у прикордонні Харківщини. І наших результатів у відбитті штурмів, у знищенні окупанта має стати більше. росія намагається розширити війну, супроводжує це незмінно пустими словами про мир. Ми повинні примусити росію до реального, справедливого миру всіма засобами. Наш захист від штурмів та ударів при цьому – вирішальний. Були сьогодні на Ставці також і доповіді щодо подальших намірів окупанта – до всіх варіантів готуємось".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!