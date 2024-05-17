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Цікава ініціатива.

ФІФА почала тестувати нову систему, при використанні якої у тренерів буде дві можливості звернутися до відеоповтору під час матчу. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, у разі, якщо після перегляду арбітр змінить своє рішення, тренерський запит не буде вважатися використаним.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно розповів про нововведення з відеопереглядами.

"Ми маємо намір розвивати та покращувати систему ВАР. 65 федерацій вже впровадили систему відеоповторів.

Наразі створено простішу технологію з меншою кількістю камер, яка не потребує офіційних осіб матчу, що робить її доступнішою для всіх.

Система вже проходить випробування. Тренери зможуть двічі запросити перегляд. Гравці можуть попросити тренера зробити запит. Якщо початкове рішення буде змінено, то запит не згорить і у тренера збережуться два перегляди", — сказав Інфантіно.