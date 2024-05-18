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Football.ua представляє онлайн-трансляцію боксерського поєдинку між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

У суботу, 18 травня, в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, проходитиме вечір боксу. Головна його подія — бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

На рингу зустрінуться українець Олександр Усик, володар титулів WBА, WBO, IBF, IBO та британець Тайсон Ф'юрі, чемпіон світу за версією WBC.

За підсумками цієї дуелі суперважка вага отримає абсолютного чемпіона світу вперше в XXI сторіччі. Боксери також підписали угоду, в якій йдеться про проведення реваншу, незалежно від результату першої очної зустрічі.

Дивитись онлайн-трансляцію бою Усик — Ф'юрі

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція бою Усик – Ф'юрі. Бій відбудеться у суботу, 18 травня, і розпочнеться приблизно о 23:30 за київським часом.

Офіційний транслятор двобою — спортивний стрімінговий сервіс DAZN. В Україні подивитися його також можна буде на MEGOGO.

Нагадаємо, у серпні 2023 року Усик технічним нокаутом у 8-му раунді здолав Даніеля Дюбуа, іншого представника Великої Британії. Ф'юрі в жовтні того ж року взяв участь у виставковому двобої з Френсісом Нганну, здобувши перемогу роздільним рішенням суддів.