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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 17 травня 2024 року.

Черга до ТЦК і СП для оновлення даних, Getty Images

Черга до ТЦК і СП для оновлення даних, Getty Images

Завершилася 814 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Зеленський підписав закони щодо посилення штрафів за ухилення від від військового обліку та дозволу для ув'язнених доєднатися до війська.

🔸 Силам оборони вдалося стабілізувати російські війська у Харківській області там, де вони зараз перебувають. Найглибша точка просування російських окупантів — 10 кілометрів.

🔸 МЗС відновлює надання консульських послуг призовникам за кордоном. Однак тепер разом з іншими документами чоловіки повинні будуть подавати і свій військово-обліковий документ.

🔸 СБУ та ГУР атакували дронами Севастопольську бухту, морський порт в новоросійську та нафтопереробний завод в туапсе. Пожежа на НПЗ призвела до його аварійного закриття.

🔸 Українські правоохоронці затримали бізнесмена Віталія Кропачова. Його підозрюють в махінаціях у вугільній сфері.

🔸 ДТЕК: Відключень електроенергії на суботу наразі не планували.

🔸 Україна видасть США учасника російсько-української війни, якому загрожує смертна кара.

🔸 Зеленський та прем'єр Словенії домовилися підписати безпекову угоду.

🔸 WP: Під час початку наступу на Харківщині з ладу вийшли Starlink Сил оборони.

🔸 Президент Бразилії не з'явиться на саміті миру, який готує Україна: не бачить сенсу.