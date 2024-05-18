До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 17 травня 2024 року.
Черга до ТЦК і СП для оновлення даних, Getty Images
18 травня 2024, 01:00
Завершилася 814 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.
ВТРАТИ ВОРОГА
ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)
🔸 Зеленський підписав закони щодо посилення штрафів за ухилення від від військового обліку та дозволу для ув'язнених доєднатися до війська.
🔸 Силам оборони вдалося стабілізувати російські війська у Харківській області там, де вони зараз перебувають. Найглибша точка просування російських окупантів — 10 кілометрів.
🔸 МЗС відновлює надання консульських послуг призовникам за кордоном. Однак тепер разом з іншими документами чоловіки повинні будуть подавати і свій військово-обліковий документ.
🔸 СБУ та ГУР атакували дронами Севастопольську бухту, морський порт в новоросійську та нафтопереробний завод в туапсе. Пожежа на НПЗ призвела до його аварійного закриття.
🔸 Українські правоохоронці затримали бізнесмена Віталія Кропачова. Його підозрюють в махінаціях у вугільній сфері.
🔸 ДТЕК: Відключень електроенергії на суботу наразі не планували.
🔸 Україна видасть США учасника російсько-української війни, якому загрожує смертна кара.
🔸 Зеленський та прем'єр Словенії домовилися підписати безпекову угоду.
🔸 WP: Під час початку наступу на Харківщині з ладу вийшли Starlink Сил оборони.
🔸 Президент Бразилії не з'явиться на саміті миру, який готує Україна: не бачить сенсу.
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ
Сили оборони продовжують зривати плани російських окупантів просунутися в глибину території України.
З початку доби відбулося 101 бойове зіткнення, противник завдав 15 ракетних, 70 авіаційних ударів та 452 удари дронами-камікадзе, здійснив 2843 обстріли позицій наших військ.
На Харківському напрямку відбулося дві спроби ворога прорвати оборону наших військ на напрямках Глибоке-Липці, Бугруватка-Стариця. Ситуація контролюється Силами оборони. Наші захисники в окремих районах ведуть штурмові дії з метою покращення тактичного положення, а також проводять заходи з прочісування місцевості. В районі міста Вовчанськ українські підрозділи посилюють оборону з метою покращення тактичного положення.
На Куп’янському напрямку відбулося шість бойових зіткнень. Наші підрозділи успішно відбили три ворожі атаки. Тривають три бойові зіткнення на напрямках Кислівка – Іванівка і Крохмальне – Берестове. Ситуація контролюється захисниками України.
На Сіверському напрямку російські окупанти здійснили п’ять спроб прорвати оборону наших військ із зосередженням зусиль в районі Роздолівки. Ситуація контрольована.
На Краматорському напрямку кількість боєзіткнень зросла до 15. Сили оборони втримали позиції. Ситуація напружена, але контрольована.
На Покровському напрямку кількість бойових зіткнень залишилась без змін. З початку поточної доби ворог здійснив 25 атак на позиції наших військ. Також, тривають бойові дії в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Невельське. Окупанти не полишають спроб просунутися в напрямку Новоолександрівки.
На Курахівському напрямку противник 16 разів намагався прорвати оборону наших військ. Тривають бойові дії в районах населених пунктів Парасковіївка та Водяне. Ситуація контрольована.
На Времівському напрямку ворог здійснив три спроби покращити тактичне положення. Наші війська відбили дві спроби противника просунутися в напрямку Старомайорського. Ще один бій триває в районі Роздільного.
На Придніпровському напрямку окупанти продовжують спроби витіснити наших воїнів з плацдармів на лівобережжі річки Дніпро.
Наші війська відбили 13 атак противника в районі населеного пункту Кринки. В ході боїв втрат позицій не допущено.
На Лиманському, Торецькому, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках окупанти сьогодні наступальних і штурмових дій не проводили.
Сили оборони забезпечуються відповідними силами та засобами, підсилюються резервами з метою перехоплення ініціативи на полі бою.
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
"Дуже детальна й тривала розмова щодо захисту та відновлення нашої енергетики, загалом ситуації в енергосфері.
Прем’єр-міністр Шмигаль, міністр енергетики, військові, представники енергокомпаній. Зараз після російських ударів наша енергетика втратила суттєву частину генерації. І потрібен час на відновлення. Потрібно багато зусиль для подальшої розбудови енергетики – нової енергетики, яка буде здатна працювати попри загрози російського терору. Плюс уже готуємось до наступного опалювального сезону, і це передбачає, зокрема, планові ремонти та підготовку атомної генерації. Тому зараз знову є потреба в дуже раціональному, продуманому споживанні електрики.
І на рівні уряду, і на рівні обласної та місцевої влади, від енергетичних компаній має бути забезпечено повне інформування суспільства про те, як відбуваються зараз відключення електрики, коли є пікове навантаження та чому потрібне свідоме ставлення кожного й кожної до споживання.
Звичайно, ми працюємо над тим, щоб дати Україні більше захисту ППО. Працюємо з усіма партнерами і дійсно в постійному режимі, переконуємо їх".
Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!