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Схрещені руки стануть знаком для арбітра, щоб зупинити гру та покарати винних.

У Бангкоку (Таїланд) пройшов 74-ий щорічний Конгрес ФІФА, під час якого вирішувалися низка футбольних питань, головним із яких стало оголошення Бразилії як країни-господарки чемпіонату світу-2027 серед жінок.

Окрім цього, як повідомляє офіційний сайт ФІФА, важливим кроком для боротьби з расової дискримінацією у футболі стало введення спеціального жесту, за допомогою якого футболіст або футболістка зможуть повідомити про випадок із проявом расизму безпосередньо під час матчу.

Тепер спортсмен чи спортсменка, які стали жертвою расизму, мають схрестити руки, щоб головний арбітр призупинив гру і покарав винних.

Зазначається, що у разі триразового повторення такого жеста протягом одного матчу, рефері буде зобов'язаний припинити гру.

ФІФА має намір зобов'язати використовувати нові правила всі національні асоціації, що входять до її складу, а також вимагати визнати расизм кримінальним злочином на державному рівні від країн-учасниць змагань під своєї егідою.