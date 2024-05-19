Завершилася 815 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 В Україні запрацював застосунок "Резерв+", де військовозобов'язані, призовники та резервісти можуть оновити облікові дані. У ньому успішно зареєструвалися вже 150 тисяч українців.

🔸 Війська рф обстріляли житловий сектор Харкова. Постраждало 6 людей.

🔸 Міноборони тестує новий сервіс — електронну чергу до ТЦК та СП.

🔸 Українські зенітники збили російський Су-25 на Донеччині.

🔸 Президент Володимир Зеленський вважає, що травневий наступ росіян у Харківської області може бути лише першою хвилею ширших атак.

🔸 У місті Синельникове на Дніпропетровщині 18 травня цивільний з ножем напав на сержанта, який служить у ТЦК. Нападника затримали.

🔸 З прикордонних населених пунктів Харківської області евакуювали вже 9900 мешканців.

🔸 Справи Майдану: ДБР оголосило підозри директору ФСБ Бортнікову та ще 20 росіянам.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (19:30)

На більшості напрямків по усій лінії фронту зберігається динаміка боєзіткнень. Підрозділи російських окупантів не припиняють спроб покращити тактичне положення. Сили оборони України адекватно реагують на дії загарбників, вживають необхідних заходів для стабілізації обстановки. Працюють наша розвідка, артилерія, авіація та ударні безпілотні системи.

З початку поточної доби українська авіація уразила 18 районів зосередження особового складу ворога та два їхні зенітно-ракетні комплекси. Наші ракетники й артилеристи завдали ударів по ще трьох районах зосередження противника та одній радіолокаційній станції.

Загалом, з-поміж 77 бойових зіткнень за цю добу сім ще тривають. При цьому українські воїни чотири рази здійснювали штурмові дії з метою вибити противника із займаних позицій. Інформація уточнюється.

На Харківському напрямку протягом доби відбувалося 10 боєзіткнень. Російські терористи знову завдали повітряного удару по місту Харків, застосувавши дві керовані авіабомби. Проводили штурмові дії на напрямках Глибоке-Лук'янці, Лук'янці-Веселе, Бугруватка-Стариця.

На Харківському напрямку ворог поніс втрати 73 військовослужбовця вбитими і пораненими та 16 одиниць техніки, із яких 2 танки. Решта інформації по втратам противника уточнюється. Сили оборони проводять заходи щодо стабілізації обстановки та перегрупування на окремих ділянках.

На Куп’янському напрямку кількість боїв за день зросла до дев’яти, а на Лиманському – до семи. Сили оборони вживають усіх необхідних заходів для стримування ворога та зберігають контроль над ситуацією.

На Краматорському напрямку окупанти проводять штурмові дії у напрямках населених пунктів Іванівське та Калинівка. Загальна кількість атак росіян на напрямку зросла до 14.

Покровський напрямок на мапі бойових дій залишається найгарячішим. Із 23 бойових зіткнень з початку доби, на даний час чотири ще тривають. До переліку населених пунктів, куди ворог спрямовує свої атаки, додалося Нетайлове. Росіяни нанесли авіаудари із застосуванням КАБів у районі Олександрополя, Восходу, Євгенівки. Інформація уточнюється.

На Курахівському напрямку агресор десять разів робив спроби подолати нашу оборону. Триває бій поблизу Красногорівки.

На Придніпровському напрямку число зупинених російських штурмів українськими захисниками на плацдармах на лівобережжі Дніпра в Херсонській області за сьогодні зросло до чотирьох.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Дякую всім нашим воїнам та підрозділам Сил оборони України, які і на цьому тижні довели, що російська держава платитиме за все, що вона робить проти наших людей, нашого суспільства. Я дякую кожному нашому воїну, які проявили достатню стійкість і змогли за цей тиждень додати більше впевненості, зокрема, Харківському напрямку. Окупант втрачає свою піхоту і техніку – відчутно втрачає, хоча так само, як і у 2022 році, розраховував на швидке просування по нашій землі. Не забуваємо також і про інші напрямки боїв, окрім харківських: Краматорський, Покровський, Курахівський, південні напрямки – всюди, де складно, наші сили дають гідну відсіч окупанту. Зокрема, особливо і окремо дякую хлопцям, які відбили російський штурм Часового Яру. Наші воїни знищили більше 20 одиниць броньованої техніки окупанта".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!