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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 19 травня 2024 року.

Завершилася 813 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Гвинтокрил, що перевозив президента Ірану та главу МЗС — здійснив жорстку посадку у провінції "Східний Азейрбаджан", повідомляють AP, Al Arabiya та напівофіційне ЗМІ Ірану Tasnim.

- Завдяки співпраці ДОТ та МО відбудеться покращення якості харчування в ЗСУ, — речник Міноборони. Перелік продуктів доповнено різними видами спецій, круп, риби та консервів, а консервовані фрукти частково замінять свіжими. Зокрема, борошно, макарони, рибні консерви та ковбаси будуть лише найвищої якості.

- В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон".

- Крим стає непридатним для армії росії – генерал Бен Годжес.

- Ракети для ППО, боєприпаси й всюдиходи: Велика Британія спорядила Україні оборонний пакет.

- Держдеп готовий конфіскувати заморожені активи рф у США.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Харківському напрямку противник активних дій не проводив. Сили оборони докладають максимум зусиль для посилення позицій, поповнення резервів, ведення розвідки та тримають дії ворога під вогневим контролем. Зокрема, за поточну добу втрати противника склали чотири окупанти та 14 одиниць військової техніки. Знищено танк, артилерійську систему та три автомобілі, пошкоджено два танки, п’ять артилерійських систем та два автомобілі.

За уточненими даними за минулу добу загальні втрати агресора на Харківщині склали: 209 окупантів, 43 одиниці техніки. Українські захисники знищили бойову броньовану машину, чотири артсистеми, 11 автомобілів та 11 БпЛА. Крім того пошкоджено три танки, одну бойову броньовану машину, три артсистеми, чотири автомобілі.

На Куп’янському напрямку підрозділи наших військ відбивають атаку противника в напрямку населеного пункту Берестове. Ситуація контрольована. Наші захисники здійснюють заходи з посилення позицій переднього краю оборони, за можливості переймають ініціативу для покращення тактичного положення.

На Сіверському напрямку противник активізував спроби пошуку слабких місць в нашому бойовому порядку. З початку доби відбулося 15 атак на позиції Сил оборони, 11 з яких тривають. Ворог намагається прорватися в напрямку населених пунктів Білогорівка Луганської області та Роздолівка Донецької області, успіху не має. Тут нашими військами вже знищено два танки та два МТЛБ, також одна БМД противника пошкоджена.

На Краматорському напрямку протягом поточної доби ворог сім разів намагався прорвати оборону наших військ. Нашими захисниками три атаки відбито. Тривають бої в районах населених пунктів Кліщіївка, Калинівка, Новий та Андріївка. Втрат позицій не допущено. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку з початку доби ворог 10 разів атакував позиції наших військ. Силами оборони дві атаки відбито. Тривають бойові дії в районах Євгенівки, Сєверного, Новоселівки Першої та Уманського. Ситуація контрольована. За поточну добу на даному напрямку ворог втратив 68 окупантів та сім одиниць військової техніки, зокрема знищено бойову броньовану машину та три автомобілі. За уточненими даними за минулу добу втрати противника склали: 274 окупанта вбитими та пораненими, 19 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема наші воїни уразили вогнем танк, артсистему, два автомобіля та два БпЛА. Крім того пошкоджено чотири танки, бойову броньовану машину, чотири артсистеми та чотири автомобілі противника.

На Курахівському напрямку підрозділи наших військ відбили одну атаку противника на напрямку Славне-Парасковіївка. Ворог успіху не мав.

На Времівському напрямку противник здійснив дві безуспішні спроби витіснити підрозділили Сил оборони в районах населених пунктів Урожайне та Старомайорське Донецької області. Ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну атаку противника в напрямку Кринок. В ході боїв, ворог успіху не мав, втрат позицій не допущено.

В єдності сила!

Разом переможемо!

Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Сьогодні, як щодня, першочергова наша увага всім районам бойових дій – усій лінії захисту. Була доповідь Головкома – генерал Сирський якраз на передовій, безпосередньо в наших бойових бригадах.

Результати цих днів – усього тижня – ми маємо більш міцні позиції на Харківщині. П’ятдесят сьома бригада, Вісімдесят друга бригада ДШВ – дякую вам, воїни! При цьому наші сили достатньо ефективно знищують окупанта на Донецьких напрямках – зокрема, в районах міста Часів Яр та інших.

Власне, окупант не досягає свого завдання – розтягнути наші сили та цим послабити Україну на широкому фронті від Харківщини до Донеччини.

Я дякую кожному нашому солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які достатньо сміливо і стійко виконують бойові накази та зберігають наші позиції. Особливо відзначу за бої цими днями Сорок першу бригаду передусім, спецпідрозділи ГУР «Кракен» і «Артан» та підрозділи Нацгвардії. Саме за Часів Яр – за знищену російську техніку та відбиття штурмів – дякую вам, хлопці! Також особливо хочу подякувати Двісті двадцять п’ятому окремому штурмовому батальйону – просто молодці".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!