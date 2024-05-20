"Альбіселесте" готуються до Копи.
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20 травня 2024, 20:55
Збірна Аргентини оголосила розширений склад на товариські матчі зі збірними Еквадору (9 червня) та Гватемали (14 червня) напередодні початку Кубка Америки — 2024. Про це повідомляє офіційний сайт Асоціація футболу Аргентини.
Головний тренер "альбіселесте" Ліонель Скалоні викликав 29 футболістів.
Воротарі: Франко Армані (Рівер Плейт), Еміліано Мартінес (Астон Вілла), Еронімо Рульї (Аякс).
Захисники: Гонсало Монтьєль (Ноттінгем Форест), Науель Моліна (Атлетіко), Леонардо Балерді (Марсель), Крістіан Ромеро (Тоттенгем), Ерман Песселья (Бетіс), Лукас Кварта (Фіорентина), Ніколас Отаменді (Бенфіка), Лісандро Мартінес (Манчестер Юнайтед), Маркос Акунья (Севілья), Ніколас Тальяфіко (Ліон), Валентин Барко (Брайтон).
Півзахисники: Гвідо Родрігес (Бетіс), Леандро Паредес (Рома), Алексіс Мак Аллістер (Ліверпуль), Родріго Де Пауль (Атлетіко), Есекіель Паласіос (Баєр), Енцо Фернандес (Челсі), Джовані Ло Сельсо (Тоттенгем), Анхель Ді Марія (Бенфіка), Валентин Карбоні (Монца).
Нападники: Ліонель Мессі (Інтер Маямі), Анхель Корреа (Атлетіко), Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед), Ніколас Гонсалес (Фіорентина), Лаутаро Мартінес (Інтер), Хуліан Альварес (Манчестер Сіті).