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46-річний фахівець не залишиться без клубу.

Чемпіон світу в складі збірної Італії, колишній головний тренер Мілана і Наполі Дженнаро Гаттузо, ймовірно, продовжить кар'єру в Саудівській Аравії.

Як повідомляє RMC Sport, 46-річний фахівець близький до призначення в Аль-Таавун із міста Бурайда.

Останнім місцем роботи Гаттузо був Марсель, який він залишив у лютому 2024 року.

У нинішньому сезоні саудівської Про-Ліги Аль-Таавун під керівництвом Періклеса Шамускі посідає 4-е місце в турнірній таблиці.