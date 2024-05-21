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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 20 травня 2024 року.

Завершилася 817 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Видання The Economist з посиланням на "отримані військові плани" пише, росіяни планували частково оточити Харків і тиснути на схід від Печенізького водосховища.

Росіяни начебто "визначили два напрямки" атаки по обидва боки водойми. Зокрема, наступ на західному напрямку мав бути спрямований на те, щоб вивести російські війська в радіус артилерійської досяжності до Харкова біля села Борщова.

Втім їх зупинила 92-га бригада, яка відкинула окупантів на 10 кілометрів від початкової мети.

Також The Economist пише, що на Вовчанському напрямку план окупантів полягав у тому, щоб прорватися до міста Печеніги.

- Німеччина на "Рамштайні" заручилась підтримкою ініціативи з пошуку ППО для України.

- Нідерланди на "Рамштайні" оголосили про надання Україні БМП YPR-765.

- Зеленський наполягає, що НАТО може збивати російські ракети над Україною.

- Президент Зеленський підтвердив, що Україна веде переговори з міжнародними партнерами про можливість завдавати ударів їхньою зброєю по цілях на території Росії.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Харківському напрямку Сили оборони відбивають атаку противника у напрямку села Стариця. Ситуація контрольована. Окрім того, наші підрозділи здійснили заходи з посилення оборонних рубежів та позицій у визначених районах.

За уточненими даними, за минулу добу загальні втрати загарбників на цьому напрямку склали 261 особу та 40 одиниць озброєння та військової техніки. Наші воїни знищили один танк, артсистему, вісім одиниць автомобільної та спецтехніки та 13 БпЛА. Крім того, пошкоджено два танки, одну бойову броньовану машину, вісім артилерійських систем та шість автомобілів.

На Куп’янському напрямку наші захисники успішно відбили атаку ворога в напрямку Синьківки. В свою чергу, в окремих районах українські воїни проводять штурмові дії. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку кількість ворожих атак в порівнянні з минулою добою дещо знизилась. На цей час тривають два бойових зіткнення. Загарбники намагаються витіснити українські підрозділи в районі Роздолівки, що на Донеччині. Минулої доби окупанти сплатили велику ціну за свою активність, втративши 99 осіб пораненими і загиблими та 21 одиницю озброєння і військової техніки. Зокрема, знищено два танки, вісім бойових броньованих машин та зенітно-ракетний комплекс.

На Краматорському напрямку сьогодні вже відбито дві спроби ворога йти вперед у районах Іванівського та Андріївки. Тривають ще два боєзіткнення неподалік Кліщіївки. Противник успіху не має. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку наразі ситуація напружена. З початку доби ворог 12 разів атакував позиції наших військ. Бойові дії тривають в районах Євгенівки, Лозової, Сокола, Новопокровського та Новоселівки Першої. Напружена ситуація південно західніше Очеретиного. Вживаються заходи для стабілізації обстановки.

Сьогодні вже підтверджено втрати ворога на Покровському напрямку у кількості 45 військовослужбовців та п’яти бойових броньованих машин.

За уточненими даними, минулої доби тут загарбники загалом втратили 350 осіб безповоротно та пораненими, а також 20 одиниць військової техніки.

На Курахівському напрямку тривають три атаки противника біля Красногорівки та Новомихайлівки. Ситуація контрольована. А два ворожих штурми вже успішно відбито в районах Водяного і Красногорівки.

На Времівському напрямку окупанти цієї доби вже здійснили дві спроби просунутись вперед біля Старомайорського. Одну – відбито, ще один бій триває. Втрат позицій не допущено.

На Придніпровському напрямку триває боєзіткнення біля Кринок. Ще одну атаку сьогодні наші оборонці вже відбили. Противник успіху не мав.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Говорив сьогодні з Головкомом щодо ситуації, зокрема, на донецьких напрямках, на Харківщині. Всюди зберігаємо контроль.

Російські вбивці активно застосовують керовані авіабомби і в районах міста Часів Яр, і на Покровському напрямку, і в районі Липців на Харківщині, і в інших місцях боїв. Це знов і знов повертає до потреби в ППО – у додаткових системах захисту, які могли б суттєво зменшити складнощі для наших воїнів і загрозу для наших міст і громад. А також це стосується підготовки переходу наших Повітряних сил на нові бойові літаки.

На жаль, у цих двох завданнях оперативності вільному світові досі не вистачає. Але маємо все ж перспективну роботу з кількома партнерами і робимо все, щоб якнайшвидше настав той день, коли зможемо додати сили «петріотів» нашим східним областям, нашим містам, таким як Харків, як Суми та інші. Дякую всім партнерам, які розуміють цю нашу потребу та її значення – реальну стратегічну силу ППО в цій війні.

Путін не має нічого, окрім терору. Це основа його можливостей. І кожне обмеження терористичного потенціалу Росії – це примус Росії до миру. Наша зброя заради захисту українських позицій, наші спільні дипломатичні зусилля заради Формули миру, наша робота заради юридичної відповідальності Росії за війну – все це наближає мир.

Дякую всім, хто з Україною! Слава всім нашим воїнам! Дякую кожному й кожній, хто приєднується до Сил оборони та безпеки України".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!