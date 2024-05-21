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Литовки отримали одразу дві поразки у відборі Євро-2025.

Федерація футболу Литви на своєму офіційному сайті оголосила, що жіноча збірна отримала від УЄФА дві технічні поразки за відмову грати проти Білорусі у відборі Євро-2025.

Крім двох технічних поразок у матчах, які мали пройти 31 травня та 4 червня, Литва отримала штраф у розмірі п'яти тисяч євро.

"Нарешті це питання було офіційно вирішено, і тепер ми можемо дивитися вперед.

Ми отримали такі санкції, які могли собі уявити, і найголовніше, що нашій збірній не закритий шлях у відборі на чемпіонат Європи і ми ще зіграємо останні два матчі. Вигравши там, ми можемо думати про друге місце в групі та можливість пройти до наступного етапу.

Санкції та грошові штрафи — не головне, важливо було ще раз нагадати позицію федерації щодо війни та агресорів", — сказано у заяві Федерації футболу Литви.

Крім Білорусі, у відбірковій групі разом із Литвою виступають Грузія та Кіпр. У своїх перших матчах Литва обіграла Кіпр (1:0) та поділила очки з Грузією (2:2).