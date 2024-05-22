Завершилася 818 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 У Раді зареєстрували законопроєкт про "податок на бездітність". Автор пропонував встановити демографічний збір для всіх громадян віком від 21 до 58 років, але після критики відкликав документ.

🔸 Окрім тральщика чорноморського флоту рф "Ковровец", уночі 19 травня українські військові уразили ракетний корабель "Циклон".

🔸 Рада ЄС підтримала використання прибутків від заморожених активів російського Центробанку для допомоги Україні.

🔸 Уряд зобов'язав громадян України, яких зняли з військового обліку через виїзд із держави на понад три місяці, повернутися додому впродовж 30 днів та з'явитися до ТЦК.

🔸 Усі медикині та фармацевтки повинні стати на військовий облік, якщо бажають працювати далі. Відповідні зміни уряд вніс постановою від 16 травня.

🔸 Електронна черга у тестовому режимі вже працює в усіх ТЦК та СП.

🔸 У застосунку "Резерв+" уже зареєструвався 1 мільйон людей. 

🔸 Уже понад 3 тисячі засуджених подали заяви на приєднання до лав ЗСУ в обмін на умовно-дострокове звільнення — Мін'юст.

🔸 НАЗК перевірило статки 541 керівника ТЦК. У вісьмох з них виявили корупційні порушення. 

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Від початку доби відбулося 94 бойові зіткнення. Російські окупанти атакують наші позиції, використовуючи перевагу в живій силі та техніці. Однак українські воїни стійко боронять рідну землю, рішуче відбивають ворожі атаки та на деяких ділянках контратакують та в результаті покращують тактичне положення.

Протягом доби противник завдав по території України три ракетні удари (із застосуванням трьох ракет), 35 авіаударів (зокрема із застосуванням 48 КАБів) та 367 ударів дронами-камікадзе. Здійснив майже 2800 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку російські загарбники 10 разів намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Українські воїни відбили шість спроб противника просунутися в напрямку населеного пункту Липці, а також штурм у напрямку Плетенівка – Вовчанськ. Напруженою залишається ситуація в районі Стариці, де відбито одну атаку з напрямку Нової Таволжанки (рф). Ще дві атаки з Бугруватки тривають.

У свою чергу українські захисники контратакують та вживають заходів для посилення стійкості оборони.

На Куп’янському напрямку кількість атак ворога зросла до 12. Тривають бойові зіткнення в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка та Новоєгорівка. На напрямку Берестового наші захисники відбили дві штурмові дії противника. Ситуація контрольована, проводяться заходи щодо стабілізації обстановки.

На Лиманському напрямку втрат позицій не допущено. Спроба противника просунутися в районі населеного пункту Терни була придушена.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили 10 штурмових дій ворога в районах Білогорівки, Виїмки та Роздолівки. Ще один бій поблизу Білогорівки триває. Агресор успіху не має.

На Краматорському напрямку загалом було відбито 10 атак. Так, російські окупанти п’ять разів безуспішно намагалися вклинитися в оборонні рубежі наших військ у районі Кліщіївки, тричі – біля Андріївки, а також у районах Нового й Іванівського.

На цьому напрямку втрати противника наразі становлять 135 осіб та 50 одиниць техніки. Зокрема знищено танк, два БТРи та пошкоджено станцію РЕБ «Бурелом».

Покровський напрямок залишається найгарячішим на всій лінії бойового зіткнення. Від початку доби кількість ворожих штурмів зросла до 37. Противник 15 разів намагався просунутись від Очеретиного в напрямках Новоолександрівки, Калинового, Прогресу, Євгенівки, тривають важкі бої. Крім того, російські загарбники не полишають спроб прорвати нашу оборону в районі Новоселівки Першої, Сєвєрного та Нетайлового. На окремих ділянках ситуація вимагає від наших військ проведення маневру. Силами оборони вживаються заходи для відсічі ворогу та стабілізації обстановки.

На Курахівському напрямку наші оборонці продовжують придушувати активність противника, який з початку доби двічі невдало атакував наші позиції.

На Времівському напрямку ситуація значних змін не зазнала, однак агресор у районі Старомайорського зосередив значну кількість засобів вогневого ураження та збільшив його інтенсивність. Проводяться заходи зі стабілізації обстановки.

На Придніпровському напрямку ситуація змін не зазнала. На Торецькому, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках противник сьогодні активних наступальних дій не проводив.

Українські воїни завдають ворогу вогневого ураження, виснажуючи його по всій лінії фронту.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Сьогодні були детальні доповіді щодо ситуації на фронті та в забезпеченні оборони – від міністра оборони України Умєрова та начальника Генштабу Баргилевича. Доповідав і Головком Сирський. 

Відбулось напередодні чергове засідання формату "Рамштайн" – сьогодні доповіли щодо роботи по наших потребах. Передусім це ППО, броньована техніка, снаряди. Всі партнери повністю поінформовані щодо актуальності потреб та реальної фронтової ситуації. 

Вдячний кожній державі, кожному лідеру, усім міністрам оборони партнерів та начальникам штабів партнерів, які дійсно готові допомагати і реалізують обіцянки, які звучать. Увесь зміст комунікації з партнерами має відображатися змістом реальної бойової роботи наших воїнів – тими засобами ураження, які потрібні на передовій. І зараз, цими тижнями, а не десь влітку. 

Покровський напрямок та інші донецькі напрямки – Краматорський, Курахівський – зараз залишаються надзвичайно складними: і там найбільше боїв. Харківщина – наші сили знищують окупанта, результати відчутні. Я дякую усім нашим воїнам за влучність, за стійкість".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!