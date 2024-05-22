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Бешикташ Арена в Стамбулі отримала право прийняти два з шести вирішальних поєдинків.

Виконавчий комітет УЄФА зустрівся в Дубліні, прийнявши рішення щодо місць проведення кількох наступних фіналів єврокубків, передає офіційний сайт організації.

Так, фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 прийматиме Пушкаш Арена в Будапешті. Рішення щодо того, де вирішальний поєдинок турніру проходитиме в 2027 році, відкладено до вересня, коли Федерація футболу Італії (FIGC) має надати плани реконструкції стадіону Сан-Сіро в Мілані. Нагадаємо, що фінал наступного розіграшу ЛЧ (2024/25) відбудеться на Футбольній Арені Мюнхен (Альянц Арена).

Фінал Ліги Європи УЄФА-2025/26 прийматиме Бешикташ Парк у Стамбулі, тоді як у 2027 році вирішальний поєдинок турніру проходитиме на Стадіоні Франкфурт. Фінал наступного розіграшу ЛЄ (2024/25) відбудеться на Сам Мамес Стедіум у Більбао.

Фінал Ліги конференцій УЄФА-2025/26 відбудеться на РБ Арені (Лейпциг), а в 2027 році вирішальний поєдинок турніру прийматиме Бешикташ Парк. Фінал наступного розіграшу ЛК (2024/25) проходитиме на Вроцлав Стедіум (Тарчинські Арена Вроцлав).

Нагадаємо, сьогодні, 22 травня, на Авіва Стедіум у Дубліні відбудеться фінал Ліги Європи УЄФА-2023/24, в якому Аталанта зустрінеться з Баєром.