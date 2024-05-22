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Клуб Саудівської Аравії не зацікавлений в італійському фахівцеві.

Массіміліано Аллегрі був звільнений з посади головного тренера туринського Ювентуса посеред травня цього року, після чого у ЗМІ з'явилася інформація щодо його можливого працевлаштування в Аль-Іттіхаді.

Втім, як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, італійський фахівець не розглядається клубом із Саудівської Аравії в якості свого варіанта очолити команду, незважаючи на чутки в пресі.

В Аль-Іттіхаді не зацікавлені в послугах Аллегрі, тому його майбутнє наразі залишається під питанням.

Зазначимо, що серед потенційних кандидатур на заміну для Марсело Гальярдо в саудівському клубі також фігурував Жозе Моурінью. Варіант із португальцем, як повідомлялося, підтримує спортивний директор Аль-Іттіхада Рамон Планес.