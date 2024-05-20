Зіркові фахівці можуть поїхати на заробітки до Саудівської Аравії.
Аллегрі та Моурінью, getty images
20 травня 2024, 21:50
Массіміліано Аллегрі або Жозе Моурінью можуть очолити саудівський Аль-Іттіхад. Про це повідомляє Maisfutebol.
За інформацією джерела, керівництво саудівського клубу хоче запросити іменитого фахівця на посаду керманича команди.
Зазначається, що кандидатуру португальця підтримує спортивний директор Аль-Іттіхада Рамон Планес.
Повідомляється, що Марсело Гальярдо був звільнений від обов'язків головного тренера команди з Джидди, але ще не підписав необхідні документи.