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Зіркові фахівці можуть поїхати на заробітки до Саудівської Аравії.

Массіміліано Аллегрі або Жозе Моурінью можуть очолити саудівський Аль-Іттіхад. Про це повідомляє Maisfutebol.

За інформацією джерела, керівництво саудівського клубу хоче запросити іменитого фахівця на посаду керманича команди.

Зазначається, що кандидатуру португальця підтримує спортивний директор Аль-Іттіхада Рамон Планес.

Повідомляється, що Марсело Гальярдо був звільнений від обов'язків головного тренера команди з Джидди, але ще не підписав необхідні документи.