До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 22 травня 2024 року.
Володимир Зеленський, Getty Images
23 травня 2024, 01:00
Завершилася 819 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.
ВТРАТИ ВОРОГА
ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)
🔸 Ексзаступник Єрмака Андрій Смирнов отримав підозру в незаконному збагаченні на 15,7 млн гривень.
🔸 Уряд Швеції схвалив план військової допомоги Україні 6,4 млрд євро. Він розрахований на три роки — з 2024-го до 2026-го.
🔸 У Міноборони Великої Британії заявили, що мають докази, що Китай або передав, або готується до передачі летального озброєння до рф, аби використати його у війні проти України.
🔸 Рада проголосувала за створення тимчасової слідчої комісії щодо використання бюджетних коштів на будівництво фортифікацій та виготовлення дронів.
🔸 Зеленський у червні зустрінеться з представниками "Великої сімки". Очікується, що під час своєї поїздки президент проситиме НАТО збивати російські ракети так, як це робили в Ізраїлі, а також закликатиме партнерів надати більше військової допомоги.
🔸 Українські військові знищили російський штурмовий літак Су-25. Його вдалося збити на Покровському напрямку.
🔸 Стефанчук заявив, що всі, хто ставить під сумнів легітимність Зеленського — вороги держави. А також додав, що не хоче, аби "політичні гниди розхитували питання легітимності влади в України".
🔸 Завтра, 23 травня, графіки відключень діятимуть по всій території України з 00:00 до 24:00.
🔸 Директорку столичного підприємства підозрюють у заволодінні майже 3 млн гривень на реконструкції Хмельницької АЕС. За даними слідства, підприємиця штучно завищила витрати на виконання робіт.
🔸 Кабмін затвердив механізм додаткових відпусток військовим за знищену російську техніку. Так, за знищений корабель чи літак можна отримати п'ять днів відпочинку, а за танк — три.
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
Наші війська продовжують жорстко протидіяти спробам російських окупантів просунутися в глибину території України, роблять усе можливе для відбиття його нападу на нашу державу. Сьогодні ворог концентрував свої зусилля у Харківській області, а також на Покровському та Курахівському напрямках. Сили оборони знають про плани ворога та роблять все, щоб їх зірвати.
Підрозділи авіації, ракетних військ і артилерії завдали вогневого ураження по чотирьох районах зосередження особового складу, двох пунктах управління, двох станціях управління БпЛА, одному засобу РЕБ, двох гарматах та ЗРК С-400. Інформація щодо результатів ураження уточнюється.
З початку доби відбулося 121 бойове зіткнення, противник завдав чотири ракетних удари п’ятьма ракетами, 37 авіаударів із застосуванням 47 КАБів та 376 ударів дронами-камікадзе, здійснив 3280 обстрілів позицій наших військ із застосуванням різних видів озброєння.
На Харківському напрямку відбито 8 атак противника в районах сіл Липці та Стариця. Тривают бойові дії на напрямку Плетенівка – Вовчанськ. Ситуація контролюється Силами оборони, наші захисники дають гідну відсіч.
Станом на зараз з початку цієї доби на Харківському напрямку противник втратив 87 військовослужбовців і 21 одиницю військової техніки, зокрема повністю знищено дві артсистеми.
На Куп’янському напрямку сили оборони відбили 22 атаки загарбників. Ще тривають чотири бойові зіткнення в районах Берестового та Макіївки. Ситуація контрольована.
На Лиманському напрямку сьогодні відбито шість атак окупантів. Ворог успіху не мав.
На Сіверському напрямку тривають дві атаки противника у районі Виїмки. Ситуація контрольована. Поточної доби ще вісім спроб противника просунутись у напрямках Білогорівки та Верхньокамянського успіху не мали.
На Краматорському напрямку кількість боєзіткнень зросла до 10. Сили оборони втримали позиції. За сьогодні окупанти втратили на напрямку 58 осіб вбитими та пораненими, знищено танк Т-90, дві БМД і чотири одиниці БМП-3. Ще дві таких броньованих машини піхоти пошкоджено.
На Покровському напрямку кількість атак зросла до 25. Зокрема, ворог штурмовими групами та технікою намагається вклинитися в наші бойові порядки. Ситуація залишається напруженою – ще триває девʼять бойових зіткнень За наявною інформацією українські воїни знищили російський штурмовик Су-25.
На Курахівському напрямку тривають бойові дії в районі Георгіївки. Усього з початку доби ворог 18 разів атакував наші підрозділи в районах Новомихайлівки, Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки.
На решті напрямків ситуація на цей час без особливих змін.
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
"Продовжив дипломатичний марафон підготовки першого Глобального саміту миру – особисто запросив на саміт ще чотири держави. Говорив сьогодні з лідерами Чилі, Албанії, Австрії та Мозамбіку. Плюс чотири держави на Саміті. Дякую!
Звичайно, ми обговорили і наші двосторонні відносини. Зараз кожен лідер, кожна держава здатні проявити своє лідерство, щоб саме цей рік став часом перемоги міжнародного права і справедливості, часом, коли програє не просто один агресор, а сама ідея війни – ідея перетворювати життя народів на руїни.
Російська агресія спробувала перетворити Статут ООН на музейний експонат. Наш Саміт миру та участь глобальних лідерів здатні повернути Статуту ООН повну дієвість і повний захист – кожній нації. Дякую всім, хто вже нам із цим допомагає! Дякую кожному лідеру, який дає потрібні сигнали іншим у світі – сигнали щодо того, що Саміт дійсно наблизить справедливе завершення цієї війни".
Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!