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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 22 травня 2024 року.

Завершилася 819 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Ексзаступник Єрмака Андрій Смирнов отримав підозру в незаконному збагаченні на 15,7 млн гривень.

🔸 Уряд Швеції схвалив план військової допомоги Україні 6,4 млрд євро. Він розрахований на три роки — з 2024-го до 2026-го.

🔸 У Міноборони Великої Британії заявили, що мають докази, що Китай або передав, або готується до передачі летального озброєння до рф, аби використати його у війні проти України.

🔸 Рада проголосувала за створення тимчасової слідчої комісії щодо використання бюджетних коштів на будівництво фортифікацій та виготовлення дронів.

🔸 Зеленський у червні зустрінеться з представниками "Великої сімки". Очікується, що під час своєї поїздки президент проситиме НАТО збивати російські ракети так, як це робили в Ізраїлі, а також закликатиме партнерів надати більше військової допомоги.

🔸 Українські військові знищили російський штурмовий літак Су-25. Його вдалося збити на Покровському напрямку.

🔸 Стефанчук заявив, що всі, хто ставить під сумнів легітимність Зеленського — вороги держави. А також додав, що не хоче, аби "політичні гниди розхитували питання легітимності влади в України".

🔸 Завтра, 23 травня, графіки відключень діятимуть по всій території України з 00:00 до 24:00.

🔸 Директорку столичного підприємства підозрюють у заволодінні майже 3 млн гривень на реконструкції Хмельницької АЕС. За даними слідства, підприємиця штучно завищила витрати на виконання робіт.

🔸 Кабмін затвердив механізм додаткових відпусток військовим за знищену російську техніку. Так, за знищений корабель чи літак можна отримати п'ять днів відпочинку, а за танк — три.