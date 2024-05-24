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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 23 травня 2024 року.

Завершилася 820 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Держдепартамент США під керівництвом Ентоні Блінкена працює над пропозицією про послаблення заборони для України завдавати ударів по цілях на території рф американською зброєю, — The New York Times. "Пропозиція, на якій наполягав держсекретар після протверезливого візиту до Києва минулого тижня, все ще перебуває на стадії формування".

- Норвегія, Греція та Північна Македонія підтвердили участь у Глобальному саміті миру.

- Україна націоналізує заводи російського олігарха, який підтримує політику путіна.

- Кирило Буданов підтримав форум російської опозиції у Львові.

- російська загроза не зникне сама собою — заява Франк-Вальтер Штайнмаєра.

- Велика Британія і союзники оголосили Україні пакет військової допомоги на 217 мільйонів євро для посилення повітряної та морської оборони. Він містить радари ППО, фальш цілі, системи РЕБ, невеликі човни, розвідувальні БПЛА та надводні судна без екіпажу.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

Вже з початку цієї доби відбулося 28 бойових зіткнень. Противник завдав п’ять авіаударів – скинув 13 КАБів, застосував 33 дрони-камікадзе і здійснив 569 обстрілів позицій наших військ.

На Харківському напрямку наші воїни відбивають атаку ворога у напрямку Муром — Стариця. Українські підрозділи докладають максимум зусиль для посилення оборонних рубежів.

За уточненою інформацією, минулої доби ворог втратив на Харківському напрямку понад 180 осіб, а також 54 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема, знищено дві артилерійські системи та п’ять пошкоджено, знищено 14 БПЛА та 11 одиниць автомобільної техніки противника, 17 одиниць пошкоджено, також пошкоджено один танк, один засіб ППО та знищено три одиниці спеціальної техніки, один склад з боєприпасами противника.

На Куп’янському напрямку з початку доби відбулося чотири спроби загарбників йти вперед в районах Стельмахівки та Греківки – один штурм відбито, а три боєзіткнення ще тривають. Ситуація контрольована. Наші захисники проводять заходи з посилення позицій переднього краю оборони, на окремих напрямках проводять дії для покращення тактичного положення. Окупанти вчора на даному напрямку втратили понад 100 осіб, наші військові пошкодили російський танк, знищили дві БМП, два бронетранспортери, 18 БПлА і два автомобілі.

На Лиманському напрямку українські захисники відбивають атаку у районі села Терни.

На Краматорському напрямку триває бій поблизу Кліщіївки. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку з початку доби ворог чотири рази намагався прорвати оборону наших військ. Дві атаки відбито. Тривають бойові дії в районі Сокола. Ситуація контрольована.

За уточненими даними, вчора втрати противника склали понад 100 російських окупантів та штурмовик Су-25.

На Курахівському напрямку в районах Красногорівки та Водяного тривають два бойових зіткнення.

На Времівському напрямку успішно відбито атаку загарбників біля Старомайорського.

На Придніпровському напрямку від початку доби відбулося дві спроби окупантів витіснити наших воїнів з позицій у районі Кринок. Одну атаку відбито. Бій триває.

В єдності сила!

Разом переможемо!

Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Сьогодні весь день тривала ліквідація наслідків ударів російських терористів по Харківщині. Під ударом були Харків, Люботин, Дергачі. Ракети, потім керовані авіабомби.

Одна з мішеней Росії сьогодні – це видавничий комплекс, один з найбільших в Україні. Ракетний удар. Люди загинули, є поранені, згорів склад з книжками, обладнання. Там друкувалось багато українських видавництв. І це для російських терористів – ціль. Усі сфери життя вони хочуть спалити, зруйнувати.

Сьогодні багато реакцій і в Україні, і у світі на цей черговий акт російського терору. Але щоразу, коли стаються такі удари, коли руйнуються наші міста та села, коли знищуються життя і згорають книжки й усе, що береже людяність, – завжди варто говорити відкрито, чому це досі можливо. Лише тому, що Україна досі має обмеження в захисті. Це дефіцит систем ППО, які насправді є у світу. Це дефіцит далекобійності для наших воїнів і абсолютна відсутність можливості знищувати саме джерело російського терору поблизу наших кордонів, зокрема ракетні установки, які, власне, бʼють по Україні – по життю наших людей.

Абсолютна більшість світу однаково сприймає загрозу терору: люди завжди прагнуть надійного захисту від терористів і справедливого покарання терористів за їхні атаки проти життя. І кожен народ сприймав би як неправильні, несправедливі обмеження в протидії терору.

Захист життя повинен мати всі необхідні інструменти, щоб дійсно перемагати терористів".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!