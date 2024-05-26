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Форвард розповів щодо свого майбутнього.

Кіліан Мбаппе висловив думку стосовно перемоги у Кубку Франції.

"Ми дуже раді, для нас це дуже важливий турнір. Це дуже емоційно для всіх уболівальників, клубу, гравців", — цитує Кіліана ресурс L'Equipe.

"Закінчити з трофеєм у фіналі – це добре.

Я встиг подумати про багато різних речей, очікуючи на стартовий склад перед матчем. Повернулася ностальгія, спогади. Ви знаєте, що через 90 хвилин все закінчиться, ви не можете озиратися назад. Це було одночасно важко, але й весело, тому що це фінал. Це лише хороші спогади про ПСЖ та Лігу 1. Я йду з високо піднятою головою.

Ностальгія, емоції. Було круто. Я завжди оцінював, де я знаходжусь. Я мав унікальний досвід грати за ПСЖ. Грати за ПСЖ — я рекомендую це. Мені пощастило це відчути.

Те, що я мав, я б ніде більше не відчув. Я збираюся відчути щось інше, і я впевнений, що інші речі також будуть чарівними.

Я думаю, що найкраще прощатися зараз. Все, що я хотів, це добре закінчити. Всьому свій час. Я зроблю оголошення про свій новий клуб найближчим часом".

У фіналі Кубка Франції ПСЖ виграв у Ліона з рахунком 2:1 завдяки голам Усмана Дембеле та Фабіана Руїса.