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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу чемпіонату Європи U-17 у рамках групи A, у якому зіграють Україна та Кіпр.

Збірні України та Кіпру серед юнаків віком до 17 років завершуватимуть виступи на чемпіонаті Європи-2024 матчем на AEK-Арені в Ларнаці.

Юрій Мороз, після поразки від Чехії (1:3), залучив до стартового складу Петренка в рамку воріт, тоді як Рибак та Баршак гратимуть у захисті, а Вакулюк з'явиться в центральному трикутнику. Ліворуч в атаці гратиме Бондар.

Хрисостомос Міхаел, на тлі поразки від Сербії (1:3), використав із перших хвилин Рафаїла Дімостенуса та Поліхроніу в центрі оборони, тоді як Петуссіс, Ціортціс та Псілогеніс утворять новий трикутник у центрі поля, а Евангелу, Ставрос Дімостенус та Хрістодулу зіграють у трійці в атаці.

Україна U-17: Петренко — Рибак, Баршак, Дігтярь, Стрільчук — Редушко, Сорока, Вакулюк — Денисов, Богданов, Бондар.

Запасні: Макаренко, Шелекета, Третяк, Оличенко, Степанов, Драган, Данковський, Люсін, Попов.



Кіпр U-17: Панагі — Скафі, Р. Дімостенус, Поліхроніу, Васіліу — Петуссіс, Ціортціс, Псілогеніс — Евангелу, С. Дімостенус, Хрістодулу.