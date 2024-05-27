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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 26 травня 2024 року.

Завершилася 823 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Неофіційно із США надходять сигнали, що в Білому домі вже почали обговорювати рішення про надання Україні дозволу бити американською зброєю по території рф, хоча консенсусу ще немає. Про це повідомив голова постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО.

- Представник США поїде на саміт миру в Швейцарію — Reuters.

- Фермери на звільнених територіях можуть отримати компенсації за розмінування.

- Частину українських біженців у Німеччині позбавлять грошової допомоги.

- Швеція дозволила використовувати свою зброю для ударів по рф.

- Данія запропонувала план для інтеграції України в європейський обороно-промисловий комплекс.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Харківському напрямку загроза прориву окупантів відбита, забезпечено стійку оборону. Скрізь, де загарбники продовжують атаки, вони зазнають значних втрат. Зокрема, ефективно взаємодіють українська артилерія та піхотні підрозділи. Російський агресор тричі намагався штурмувати позиції наших військ. Сили оборони відбили дві атаки в напрямку сіл Липці та Тернова. Разом з тим, ворог продовжує спроби просунутись вперед з району села Лук’янці – триває бій. Водночас, наші підрозділи продовжують заходи з посилення стійкості оборони.

За уточненою інформацією, вчора ворог втратив на Харківському напрямку 179 осіб живої сили. Крім того, наші воїни знищили танк, бойову бронемашину, три артсистеми і шість автомобілів та спецтехніки.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбувалися шість бойових зіткнень. Одну атаку відбито. В районах Синьківки, Новоєгорівки, Греківки, Невського та Дружелюбівки бої продовжуються. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку наші воїни дали жорстку відсіч спробі російських загарбників просунутися у бік Невського. Втрати ворога уточнюються.

На Краматорському напрямку противник активних дій не проводив.

На Покровському напрямку інтенсивність бойових дій досить висока — на цей час противник вже 14 разів атакував позиції наших військ. Шість атак відбито, а вісім боєзіткнень, в районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола та Невельського, тривають. Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування противника.

На Курахівському напрямку українські воїни вже відбили атаку окупантів районі Костянтинівки. Ворог на даний час продовжує наступальні дії в районі Красногорівки. Ситуація під контролем Сил оборони.

На Времівському напрямку, неподалік Роздільного та Старомайорського, дві спроби окупантів покращити тактичне положення зазнали невдачі.

На Оріхівському напрямку триває бій в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі річки Дніпро, відбито дві атаки ворога в районі села Кринки. Втрат позицій не допущено.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Сили оборони України вживають всіх необхідних заходів для стримування наступу противника та подальшої стабілізації обстановки.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Сьогодні говорив із генералом Сирським. За цей день найбільш гарячий напрямок – Покровський на Донеччині. Але й на Харківщині, зокрема в районах Вовчанська та Липців, окупант не полишає спроб атакувати. Наші підрозділи, наші воїни роблять величезну справу – стримують цей російський тиск і знову доводять, що російські божевільні можуть планувати різне проти України, але стійкість українців, сміливість наших воїнів дійсно вирішує все на цій війні.

За підсумками боїв цього тижня є за що відзначити воїнів нашої 57-ї окремої мотопіхотної бригади та 92-ї окремої штурмової бригади. Дякую вам, воїни, за силу саме на Харківщині. Також відзначу воїнів 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади та 47-ї окремої механізованої бригади – за бої на Покровському напрямку. Також відзначу спеціальні підрозділи ГУР – і за оборону Харківщини, і за протидію російським штурмам у районі міста Часів Яр. Дякую!

Відзначу й наших прикордонників. І за участь у боях на фронті разом з усіма Силами оборони та безпеки, і за знищення російських ДРГ. Зокрема, воїни Державної прикордонної служби України з бригади Гарт, Львівського та Чопського загонів захищають нашу державу в районі Вовчанська. Особливо проявили себе солдат Олексій Фролов, старший солдат Ярослав Остапчук, молодший сержант Павло Гриб, сержант Ілля Троцюк, старший сержант Петро Габель. Дякую! Варто відзначити і незмінний героїзм спецпідрозділу ДОЗОР, прикордонників Житомирського та Сумського загонів, бригади Помста.

Чернігівський загін, воїни якого воюють на Донеччині, Курахівський напрямок. Дякую! Особливої подяки заслуговують наші солдати Віталій Муха та Віталій Красько і штаб-сержант Андрій Вітченко. Молодці, хлопці!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!