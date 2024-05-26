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Команда Юрія Мороза в останньому турі обіграла господарів турніру.

Виступи збірної України серед юнаків віком до 17 років на чемпіонаті Європи-2024 у відповідній віковій категорії виявились нетривалими й утратили будь-який сенс фактично за підсумками другого туру. Команда Юрія Мороза програла два стартові поєдинки турніру одноліткам із Сербії (0:1) та Чехії (1:3), і оскільки ті паралельно здобули по шість очок, то остання гра групового етапу для нас утратила будь-яке турнірне значення.

Грати доводилось "синьо-жовтим" проти господарів турніру, збірної Кіпру, яка, як і ми, до цього відзначалась у воротах суперників лише одного разу, тоді як у свої пропустила аж вісім м’ячів. Очевидно, що за таких умов саме наша збірна вважалась фаворитом пари, незважаючи на відсутність додаткового контексту в протистоянні, але це ще потрібно було довести безпосередньо на футбольному полі.

Після першого тайму можна було стверджувати, що перевага в класі на нашому боці таки була присутня й достатньо вагома. Її вистачило для того, аби нав’язати суперникам власні умови гри й постійно тиснути на їхню оборону. Проте знову Україна стала заручницею відсутності будь-якого чіткого малюнку в грі попереду, тоді як м’ячі просто спрямовувались на нападника Богданова, який, на відміну від Степанова до цього, виявився більш цупким.

Форвард у підсумку й оформив єдиний м’яч на обидві команди, який було забито на завершення першої половини години ігрового часу. Зрозуміли, що простими фланговими передачами захист суперників подолати не вдається, тож Баршак запустив закидання з власної половини на хід Богданову, а той у межах штрафного перекинув воротаря.

Кіпріоти натомість створили лише один більш-менш цікавий момент поблизу наших воріт до перерви, коли Васіліу ударом із лівого флангу штрафного потурбував Петренка, однак той із другої спроби забрав м’яч. Решту ж ігрового часу м’яч постійно перебував на половині поля господарів турніру, українці створювали певні гольові нагоди, але аж надто яскраво помітною їхня перевага все одно не була.

Друга половина матчу розпочалась із пенальті у ворота суперників, який вони сам собі привезли зусиллями Хрістодулу, який збив Денисова на правому фланзі штрафного. Богданову дали оформити дубль ударом із позначки в лівий кут низом, після чого про інтригу в цьому матчі взагалі не йшлось. Тренери почали робити ротацію, яка особливо на нашу перевагу не впливала.

Поодинокі моменти біля воріт Панагі продовжували виникати, але про забиті м’ячі ми більше не говорили. Лише про три очки, яка набрала наша команда на цьому турнірі, тоді як Кіпр залишився взагалі без здобутих залікових балів. Групу виграли Чехи, що взагалі не здивувало.— Кіпр U-17 2:0Богданов, 30, 48 (пен.)Петренко — Рибак, Баршак, Дігтярь (Данковський, 89), Стрільчук (Шелекета, 71) — Редушко (Люсін, 71), Сорока, Вакулюк — Денисов (Попов, 81), Богданов (Драган, 81), Бондар.Панагі — Скафі, Р. Дімостенус (Гаджілефтері, 75), Поліхроніу, Васіліу (Міхалас, 67) — Петуссіс, Ціортціс, Псілогеніс — Евангелу (Лукаїдіс, 55), С. Дімостенус (П. Іоанну, 55), Хрістодулу (Ніколау, 55).Попередження: Евангелу, Хрістодулу, Васіліу, Ціортіс