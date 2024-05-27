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Португалець все також у формі!

27 травня Ан-Наср приймає на своєму полі Аль-Іттіхад у матчі 34-го туру саудівської Про-ліги. Після 70 хвилин гри попереду господарі — 2:0.

Автором обох голів у складі Ан-Насра став нападник Кріштіану Роналду. Для португальця голи стали 34-м і 35-м у поточному сезоні Про-ліги.

Як повідомляє ESPN, Роналду побив рекорд чемпіонату Саудівської Аравії за кількістю голів за сезон.

До Роналду володарем рекорду був марокканець Абдерразак Хамдалла, який у сезоні-2018/19 забив 34 м'ячі, виступаючи за Ан-Наср.

Раніше Ювентус програв Кріштіану у суді через невиплачену зарплатню в часі пандемії коронавіруса.