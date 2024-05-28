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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 27 травня 2024 року.

Завершилася 824 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Міноборони України уточнило, що Київ досі веде дискусії з Францією та іншими країнами про можливість прийняття їхніх військових інструкторів.

- У тимчасово окупованому Луганську ввечері пролунали вибухи, після яких у місті виникла пожежа.

- Президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав західних партнерів зняти обмеження на застосування Україною зброї, яку вони надають, та зауважив, що теперішні спроби Росії наступати – у тому числі наслідок зволікань та нерішучості Заходу.

- Глава МЗС Угорщини Сійярто зробив серію заяв щодо "неприпустимості призову громадян ЄС для участі у війні на боці України", хоча про існування таких ідей нічого не відомо, а питання військової служби та призову регулюються кожною країною на національному рівні.

- Україна та Іспанія підписали угоду у сфері безпеки.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Куп’янському напрямку від початку доби противник чотири рази намагався покращити тактичне положення. Напружена ситуація в районі Петропавлівки. У районах населених пунктів Степова Новоселівка та Невське атаки відбиті. Триває бій у районі Греківки. Ситуація контрольована.

За минулу добу на Куп’янському напрямку, за уточненими даними, загальні втрати ворога склали 114 осіб, з них 42 – безповоротні. Знищено одну зенітну установку, одну МТ-ЛБ та два склади боєприпасів. Пошкоджено ще одну артсистему противника.

На Сіверському напрямку українські воїни відбивали п’ять штурмових дій загарбників. Зупинено три атаки. Продовжуються бойові зіткнення в районах Спірного та Виїмки. Ситуація напружена.

На Краматорському напрямку противник вчинив невдалу спробу атакувати в районі Кліщіївки.

На Покровському напрямку Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування противника. Тривають бойові дії поблизу населених пунктів Сокіл, Уманське та Невельське. Відбито атаку в районі Новолександрівки.

За минулу добу на цьому напрямку ворог втратив 263 особи убитими та пораненими. Знищено танк окупантів, шість бойових броньованих машин, два авто та два міномети. Крім того, пошкоджено один танк, БТР та три автомобілі.

На Курахівському напрямку триває чотири бойові зіткнення в районах Красногорівки, Новомихайлівки, Парасковіївки та Костянтинівки. Ситуація динамічна та залишається під контролем Сил оборони.

На Времівському напрямку сьогодні ведеться оборонний бій неподалік Старомайорського. Ситуація контрольована.

На Оріхівському напрямку штурмових дій противника не відбувалося. Водночас агресор здійснює інтенсивний вогневий вплив на позиції наших військ з метою витіснення особового складу з переднього краю оборони.

На Придніпровському напрямку, а саме – на плацдармах на лівому березі річки Дніпро, відбито дві атаки ворога в районі села Кринки. Втрат позицій не допущено.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Іспанія – надійний партнер і підтримує наш захист із перших днів злочинного російського вторгнення.

Іспанія не заплющувала очей на порушення Росією Статуту ООН і фундаментальних норм міжнародного права.

Від Іспанії не було байдужості, коли російські ракети й артилерія почали руйнувати наші міста й села.

Іспанія не проявила слабкості, коли треба було ухвалювати принципові політичні рішення – рішення заради нормального співжиття народів і безпеки у Європі.

Україна завжди пам’ятатиме тепло й повагу, із якими іспанці підтримують нашу державу та людей.

Дякую всьому іспанському народові, Його Величності Феліпе VІ та пану Прем’єр-міністру Педро Санчесу. Дякую всім, хто сьогодні на вулицях Мадриду вітав нашу делегацію. Дякую за абсолютно необхідну підтримку України".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!