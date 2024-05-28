Бійцям терміново потрібні кошти на ремонт двох позашляховиків, які допомагають їх ефективніше виконувати бойові завдання.
92 Окрема штурмова бригада імені кошового отамана Івана Сірка
28 травня 2024, 12:30
Представники 92 Окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка звернулися до редакції сайта Football.ua з проханням по допомогу: їм терміново потрібні кошти на ремонт двох позашляховиків, які активно використовуються при виконанні бойових завдань.
"Ми, бійці 92 Окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, штурмовий батальйон. Потребуємо вашої допомоги, а саме підписників football.ua та всіх бажаючих долучитися до збору коштів для ремонту цих двох наших сталевих коней, які нам дуже допомагають нести нашу службу. Всім дякуємо, хто долучиться. Слава Україні", — записали вони на своєму відеозверненні.
Хлопці власними силами назбирали 32 тисячі гривень з необхідних 87 тисяч. Тож їм треба допомогти зібрати ще 55 тис. грн. Просимо всіх небайдужих доєднатися до збору і разом наблизити перемогу над путінськими окупантами.
МОНОБАНКА
Карта для переказу коштів: 5375411217525471