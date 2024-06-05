Інше

Football.ua розповідає про невдалі переходи під час уже майже завершеної клубної кампанії.

Клубний сезон-2023/24 завершено, тож саме час підбивати підсумки цієї кампанії. Зокрема, визначившись із трансферами, які протягом неї найбільше розчарували вболівальників.

Football.ua зібрав десятку переходів, які відбулися як влітку 2023 року, так і вже взимку 2024-го.

У нашому списку опинилися гравці, які не зуміли виправдати віддані за них кошти, здебільшого провалившись конкретно через невдалі виступи, але є і виключення у вигляді залежності від азартних ігор.

Рандаль Коло Муані

За нині 25-річного французького центрального нападника ПСЖ віддав Айнтрахту 95 мільйонів євро. Для паризького клубу це був третій найдорожчий трансфер після Неймара і Кіліана Мбаппе. Від гравця, знайомого з Лігою 1, явно чекали більшого, ніж 6 голів і 5 асистів у 26 матчах турніру. Загалом, на його рахунку 9 результативних ударів і 6 гольових передач у 40 поєдинках за ПСЖ протягом сезону, що минув.

Для порівняння: взимку цього року парижани оформили повноцінний трансфер іншого центрфорварда, а саме 22-річного португальця Гонсалу Рамуша з Бенфіки. Протягом першої половини сезону він виступав за команду на правах оренди, відзначившись всього 3 голами та асистом у 18 поєдинках. Рамуш теж міг би спокійно опинитися в десятці розчарувань, але його виступи вже в статусі повноправного члена паризької команди в 2024 році були досить непоганими — 11 голів і асист у 22 матчах.

Сандро Тоналі

Італійський опорник приєднався до Ньюкасл Юнайтед, залишивши Мілан. "Сороки" віддали за тоді 23-річного гравця 64 мільйони євро. Тоналі відзначився дебютним голом вже на 6-й хвилині дебютного поєдинку, встановивши новий рекорд клубу.

Півзахисник продовжував звикати до нового колективу в новій країні та новому чемпіонаті, після чого сталося те, на що не чекав ніхто. У жовтні стало відомо, що гравець підозрюється в здійсненні нелегальних ставок. Пізніше агент Тоналі навіть заявив, що в його клієнта є ігрова залежність.

У підсумку, Сандро дискваліфікували до 27 серпня 2024 року. Та й це ще не все, оскільки вже в травні його покарали ще раз. Проте, бодай цього разу все минулося умовною дискваліфікацією та штрафом.

Доля кар'єри італійця, ймовірніше за все, вирішуватиметься вже в наступному сезоні. Вболівальникам "сорок" і збірної Італії лишається сподіватися, що Тоналі все ж поборов свою залежність. Зараз у нього лише 12 матчів за Ньюкасл Юнайтед із тим самим одним голом у ворота Астон Вілли в домашньому матчі 1 туру АПЛ-2023/24.

Соф'ян Амрабат

Марокканського опорного півзахисника Фіорентини, орендованого Манчестер Юнайтед за 9 мільйонів євро, впевнено можна назвати одним із головних невдах колективу Еріка тен Гага. Повна відсутність результативних дій від Амрабата не є проблемою в даному випадку, адже гра на атаку команди не є його сильною стороною.

Півзахисник найбільш яскраво заявив про себе ще на чемпіонаті світу в Катарі, але від того Амрабата, якого вболівальники бачили в сенсаційній збірній Марокко, що посіла на тому турнірі наприкінці 2022 року четверте місце, зараз не лишилося майже нічого.

За оцінками від найвідоміших статистичних порталів WhoScored і SofaScore, серед гравців МЮ, які взяли участь бодай у 10 матчах АПЛ-2023/24, саме 27-річний Амрабат є найгіршим. Загалом, на рахунку опорника 30 матчів за манкуніанців. Манчестер Юнайтед відверто пощастило, що викуп гравця не є обов'язковим, тож, імовірніше за все, влітку він у клубі не залишиться.

Мойзес Кайседо

Хоч Челсі віддав чималі кошти і за Ромео Лавію, бельгійця скоріше спіткала невдача у вигляді травми, тоді як Мойзес Кайседо зі сплачених за нього рекордних понад 115 мільйонів євро відіграв цю кампанію максимум на половину суми. Звісно, 22-річний еквадорський опорник явно не був найгіршим у складі "синіх", але те, скільки він їм коштував, зобов'язує вболівальників клубу очікувати більшого.

Протягом сезону-2023/24 Кайседо взяв участь у 48 матчах Челсі, відзначившись чотирма асистами і голом. Дебютне для півзахисника взяття воріт сталося в останньому, 38 турі АПЛ, і було досить вражаючим — у домашньому матчі проти Борнмута Мойзес відзначився голом із центру поля, скориставшись виходом Нету.

Можливо, вже під керівництвом нового тренера Кайседо зуміє вийти на справжній топ-рівень, виправдавши ті сподівання, які, здебільшого, були сформовані саме рекордною сумою коштів, отриманих за нього Брайтоном.

Аксель Дісасі

Звісно, лише одним трансфером Челсі цей список обмежитися не міг. За даними статистичних порталів, придбаний у Монако за 45 мільйонів євро центральний захисник Аксель Дісасі був найгіршим серед основних виконавців команди Маурісіо Почеттіно в сезоні-2023/24. Напевно, складно буде обрати гравця, який більш вдало своєю грою міг би передати те, в якому стані "сині" перебували більшу частину кампанії, що минула.

Найстрашніше для вболівальників Челсі тут те, що в них не один такий гравець, як Дісасі, а одразу двоє. Проте, співвітчизник Акселя Бенуа Бадьяшиль, теж підписаний із Монако, але взимку 2023 року, мудро в стратегічному плані зберіг нерви фанів лондонського клубу, пропустивши майже 20 матчів через травми та не зумівши повноцінно нав'язати боротьбу Дісасі за звання найгіршого гравця "синіх" у сезоні-2023/24.

ТОП-10 найочікуваніших трансферів літнього міжсезоння-2024

Мейсон Маунт

Звісно, можна сказати, що дивно включити до списку Маунта, але не включити, наприклад, Крістофера Нкунку. Проте, коли француз грав, він все ж складав про себе досить непогане враження, а от англієць був тінню самого себе в найкращому для нього сезоні-2021/22. Тоді Маунт записав на свій рахунок 13 голів і 16 асистів у 53 матчах за Челсі в усіх турнірах.

Напевно, якби Манчестер Юнайтед виклав за плеймейкера Челсі майже 65 мільйонів євро саме після тієї кампанії, це не викликало б стільки питань.

Наступна кампанія має дати манкуніанцям остаточно зрозуміти, наскільки цей трансфер був вдалим або невдалим. На даний момент, навіть враховуючи той факт, що 25-річний англієць пропустив чималу частину сезону-2023/24 через травми, даний перехід близький до того, щоб вважатися провальним.

Жоау Феліш

Кампанію, що минула, Жоау Феліш навряд чи може вписати до успішних для себе. Орендований в Атлетіко португальський вінгер так і не зумів стати важливою частиною колективу "блаугранас", провівши достатньо посередній сезон.

Протягом 44 матчів за Барселону він відзначився 10 голами і 6 асистами, що явно не є тим результатом, якого чекали від 24-річного гравця. Востаннє він здійснював більше 16 результативних дій ще виступаючи за рідну для нього Бенфіку, де Жоау про себе і заявив.

Феліш продовжує втрачати в ціні, тож не виключено, що Атлетіко вже досить скоро спробують заробити бодай якісь кошти на рекордному для себе придбанні (понад 127 мільйонів євро), здійсненому в сезоні-2019/20.

Фоларін Балогун

Американський центрфорвард, який є вихованцем Арсеналу, привернув до себе увагу одразу кількох непоганих клубів після сезону-2022/23, протягом якого він виступав за Реймс на правах оренди (22 голи і 3 асисти в 39 матчах). За 22-річного Балогуна Монако віддав лондонцям 30 мільйонів євро. Цей перехід ділить четверту сходинку рейтингу найдорожчих в історії клубу ще з трьома гравцями.

Проте, виправдати покладені на нього сподівання Фоларін явно не зумів. Другий поспіль сезон у Лізі 1 виявився для нього значно менш успішним, ніж дебютний. Протягом кампанії, що минула, гравець взяв участь у 32 матчах Монако, відзначившись 8 голами і 7 асистами.

Влітку клуб залишить його лідер, колега за позицією Балогуна, Віссам Бен Єддер. Це значить, що або Фоларіну доведеться значно покращити свою результативність, або знову лише спостерігати за тим, як її демонструє інший нападник.

Ібрагім Сангаре

Ібрагіма Сангаре з ПСВ Ноттінгем Форест підписав вже наприкінці літнього трансферного вікна, зробивши цей перехід рекордним для клубу (35 мільйонів євро). У підсумку, Сангаре взяв участь лише у 17 матчах "лісників" в АПЛ-2023/24.

При цьому, частину другої половини кампанії він пропустив через участь у Кубку Африки, а після повернення лише двічі грав за Ноттінгем Форест із перших хвилин. Є чималі сумніви, що від одного з лідерів ПСВ, придбаного за рекордні кошти, вболівальники очікували чогось такого.

Сангаре був вершиною айсбергу хаотичної літньої трансферної кампанії "лісників", тож не включити його до цього списку було б злочином проти клубів, які більш грамотно будують свої склади.

Мойзе Кін

Центрфорвард знову став повноцінним гравцем "б'янконері" після двох років виступів за них на правах оренди з Евертона. Попередні дві кампанії Кіна в Ювентусі важко назвати надто успішними. Протягом них він відзначився 14 голами і 3 асистами у 82 матчах. Для порівняння: коли італієць грав за ПСЖ на правах оренди з того ж Евертона в сезоні-2020/21, він записав на свій рахунок 17 голів і асист у 41 поєдинку — всього на одну результативну дію більше, але за двічі меншої кількості появ на полі.

За Кіна Ювентус віддав Евертону 30 мільйонів євро, на що виконавець відповів... повною відсутністю результативних дій у 20 матчах сезону-2023/24. Так, майже стільки ж він пропустив через травми, але ще більш дивною ситуацію робить те, що взимку туринці були готові позбутися свого 24-річного вихованця, чого не сталося, оскільки Кін провалив медогляд перед орендою в Атлетіко.

Зараз майбутнє колись талановитого центрфорварда оповите невідомістю. Побачимо, які плани на Кіна будуть у найбільш імовірного наступного головного тренера Ювентуса Тіаго Мотти, але відхід нападника навряд чи здивує когось, тоді як фанів клубу скоріше навіть потішить.

Honorable mentions: Ренату Саншеш (Рома), Калвін Філліпс (Вест Гем), Вітор Роке (Барселона), Леонардо Бонуччі (Уніон/Фенербахче), Фелікс Нмеча (Боруссія Дортмунд).