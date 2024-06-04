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Football.ua представляє вашій увазі свій список найгарячіших можливих переходів у літнє трансферне вікно.

Чи могли ми подумати, що у статті про ймовірні топ-трансфери літнього міжсезоння можуть бути одразу троє українців?

І тут не йдеться про якісь аванси, адже Артем Довбик — найкращий бомбардир Прімери, Андрій Лунін скористався травмою Тібо Куртуа, показав топ-рівень в одній із найкращих команд світу і багато в чому завдяки його грі Реал опинився у фіналі Ліги чемпіонів.

Георгій Судаков проявив себе як видатний талант, на якого претендують, зокрема, італійські топ-клуби.

Football.ua розповідає про десятку найочікуваніших трансферів поточного міжсезоння.

10. Джамал Мусіала

Вік: 21

Позиція: півзахисник

Нинішній клуб: Баварія

Потенційні покупці: Манчестер Сіті

Вартість (за Transfermarkt): 120 млн

Статистика в сезоні-2023/24: 38/12/8

Імовірність відходу з клубу: 30%

Контракт Мусіали з Баварією розрахований до літа 2026 року, проте вже з'являються чутки, що 21-річний футболіст не хоче укладати нову угоду. Так це чи ні — час покаже, але, судячи з усього, німець всерйоз розглядає відхід з нинішньої команди.

З чуток, інтерес до Мусіали проявляє Манчестер Сіті. Крім того, нестабільні виступи Баварії додають упевненості до того, що, можливо, настав час покинути мюнхенську команду.

У відносно недалекому майбутньому Мусіала міг би стати заміною Кевіну де Брюйне.

9. Мейсон Грінвуд

Вік: 22

Позиція: вінгер

Нинішній клуб: Манчестер Юнайтед (грав за Хетафе на правах оренди)

Потенційні покупці: Хетафе, Ювентус, Барселона, Атлетіко

Вартість (за Transfermarkt): 15 млн

Статистика в сезоні-2023/24: 36/10/6

Імовірність відходу з клубу: 95%

Скандальний виконавець, який став найкращим гравцем Хетафе в сезоні-2023/24. Іспанський клуб хотів би продовжити його оренду, або ж викупити (у разі, якщо ціна буде адекватною).

Проте Грінвуд зарекомендував себе дуже і дуже непогано, внаслідок чого привернув інтерес до себе з боку низки клубів вище рангом. Вірити чи ні — справа кожного, але була інформація, що навіть Барселона проявляє інтерес до англійця.

Річ у тім, що у каталонського клубу проблема з фінансами, а англієць міг би стати дешевою опцією.

8. Георгій Судаков

Вік: 21

Позиція: півзахисник

Нинішній клуб: Шахтар

Потенційні покупці: Наполі, Ювентус, Арсенал, Челсі

Вартість (за Transfermarkt): 25 млн

Статистика в сезоні-2023/24: 34/10/6

Імовірність відходу з клубу: 35%

Один із трьох українських виконавців у нашому матеріалі. Проблема полягає в тому, що в лютому Судаков продовжив контракт із Шахтарем до 31 грудня 2028 року. І тепер, щоб придбати його, потрібно викласти велику суму. Навряд чи Шахтар погодиться на скромні фінанси.

З чуток, інтерес до Георгія виявляють як італійські клуби, так і англійські. Може, вже цього літа він возз'єднається з Михайлом Мудриком у Челсі?

Крім того, європейські скаути напевно оцінили виступи Судакова у складі збірної України.

7. Ромелу Лукаку

Вік: 31

Позиція: нападник

Нинішній клуб: Челсі (грав за Рому на правах оренди)

Потенційні покупці: Рома, Наполі, клуби Саудівської Аравії

Вартість (за Transfermarkt): 30 млн

Статистика в сезоні-2023/24: 47/21/4

Імовірність відходу з клубу: 95%

Ще один скандальний футболіст. Щоправда, його "скандалізм" пов'язаний з тим, що він присягається вірністю одній команді, потім дає інтерв'ю і говорить про те, що йому не подобається виступати в тій чи іншій команді. А потім і зовсім може перейти до складу конкуруючої команди...

Така ймовірність є, але навряд чи Рома зможе дозволити собі викупити Лукаку. А Челсі він не потрібен.

Залишається один варіант — Саудівська Аравія. І висока ймовірність, що бельїгец продовжить кар'єру саме там.

6. Йосуа Кімміх

Вік: 29

Позиція: півзахисник

Нинішній клуб: Баварія

Потенційні покупці: Барселона, Реал

Вартість (за Transfermarkt): 50 млн

Статистика в сезоні-2023/24: 43/2/10

Імовірність відходу з клубу: 30%

Навколо Кімміха ходять різні чутки. Зокрема, що німець подумує про те, щоб покинути мюнхенський клуб. Це важливий виконавець для Баварії, і його відхід став би серйозною втратою. Але, можливо, у мюнхенському клубі до цього готові або підготуються.

Уже є інформація, що Кімміх може замінити Тоні Крооса в Реалі. Також інтерес до нього проявляє Барселона, а саме Хансі Флік, але не факт, що у каталонського клубу будуть кошти, щоб дозволити собі таке підписання.

5. Андрій Лунін

Вік: 25

Позиція: голкіпер

Нинішній клуб: Реал

Потенційні покупці: Атлетіко, Баварія, Ювентус, клуби АПЛ

Вартість (за Transfermarkt): 16 млн

Статистика в сезоні-2023/24: 31 матч, 32 пропущені голи, 12 кліншитів

Імовірність відходу з клубу: 50%

Український голкіпер проявив себе найкращим чином у Реалі, поки був травмований Тібо Куртуа. Немає сумнівів, що Андрій виріс як особистість і футболіст, і готовий до нового виклику, щоб грати на постійній основі. На жаль, у Реалі, поки там є Куртуа, навряд чи він зможе бути першим номером.

Уже є чутки, що інтерес до Луніна проявляють Атлетіко, Баварія, Ювентус і топ-клуби АПЛ. Андрію безумовно потрібно задуматися, чи варто продовжувати кар'єру в Реалі. Аж надто додав українець, щоб бути другим номером...

4. Бернарду Сілва

Вік: 29

Позиція: півзахисник

Нинішній клуб: Манчестер Сіті

Потенційні покупці: Барселона

Вартість (за Transfermarkt): 70 млн

Статистика в сезоні-2023/24: 49/11/10

Імовірність відходу з клубу: 60%

Один із важливих футболістів для Манчестер Сіті. Однак уже другий рік поспіль ходять чутки, що португалець хоче залишити склад "містян". Минулого сезону перехід його не відбувся, хоча б тому, що Барселона не мала фінансової можливості його придбати.

Цього року каталонському клубу все також буде важко з огляду на фінансові труднощі. Однак Жоан Лапорта вміє придумати схеми, активувати легендарні "важелі", тому...

Можливо, Сілва вже провів свій останній матч за манчестерську команду...

3. Артем Довбик

Вік: 26

Позиція: нападник

Нинішній клуб: Жирона

Потенційні покупці: Атлетіко та ряд інших європейських топ-клубів

Вартість (за Transfermarkt): 30 млн

Статистика в сезоні-2023/24: 41/25/10

Імовірність відходу з клубу: 30%

Неймовірний сезон від українця. Хто б міг подумати, що колишній футболіста Дніпра-1 так швидко адаптується в Жироні і з ходу буде забивати в елітному чемпіонаті? Найкращий бомбардир сезону-2023/24 Ла Ліги. Чи потрібні ще коментарі?

Безумовно, така персона приверне увагу з боку топ-клубів. Уже зараз ходять чутки про мадридський Атлетіко. Якщо Довбик проявить себе на Євро-2024, цілком імовірно, що інтерес до нього зросте ще сильніше.

Однак далеко не факт, що він покине Жирону. По-перше, українець там себе прекрасно відчуває, а також є можливість зіграти в Лізі чемпіонів у наступному сезоні. Будемо спостерігати за тим, як розвиватимуться події та який шлях обере Артем.

2. Альфонсо Девіс

Вік: 23

Позиція: захисник / вінгер

Нинішній клуб: Баварія

Потенційні покупці: Реал

Вартість (за Transfermarkt): 50 млн

Статистика в сезоні-2023/24: 43/3/6

Імовірність відходу з клубу: 60%

Контракт канадського футболіста з Баварією розрахований до літа 2025 року. Наразі він не налаштований на те, щоб продовжувати чинну угоду. І цим може скористатися Реал, підписавши гравця за відносно скромні гроші.

З чуток, насамперед мадридський клуб хотів би не витрачати великі гроші на Девіса, з огляду на те, що його контракт діятиме ще один сезон. Крім того, згідно з чутками, Реал не готовий запропонувати канадцеві високу заробітну плату.

Отже варіант із тим, що Альфонсо продовжить контракт із Баварією, ще не виключений повністю.

1. Віктор Осімген

Вік: 25

Позиція: нападник

Нинішній клуб: Наполі

Потенційні покупці: ПСЖ, Челсі, Манчестер Юнайтед

Вартість (за Transfermarkt): 110 млн

Статистика в сезоні-2023/24: 32/17/4

Імовірність відходу з клубу: 60%

На гравця збірної Нігерії величезний попит, але не факт, що всі зможуть потягнути фінансові апетити Наполі. З чуток, власник італійської команди хоче виручити за форварда понад 100 мільйонів євро. Чи готовий стільки заплатити ПСЖ? Цілком імовірно, що так, враховуючи те, що Кіліан Мбаппе залишив французький клуб.

Однак є інформація, що Віктор схиляється до переходу в Челсі — в команду, за яку грав його кумир Дідьє Дрогба. Але чи так сильно "сині" хочуть підписати "вікового" форварда? Нинішній Челсі схильний купувати тільки "молодняк"...

У будь-якому разі, багато що в трансфері залежатиме від Де Лаурентіса.