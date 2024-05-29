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До вашої уваги переможці в головних номінаціях в європейському футболі за версією KAFD Globe Soccer Awards.

На острові Сардинія у готелі Cala di Volpe відбулася церемонія нагородження KAFD Globe Soccer European Awards 2024, за підсумками якої стали відомі переможці у головних футбольних номінаціях в Європі за підсумками цього року.

Так, французький нападник Кіліан Мбаппе (вільний агент), іспанський вінгер Ламін Ямал (Барселона), німецький фахівець Хабі Алонсо (Баєр Леверкузен, Манчестер Сіті та каталонська Барселона стали переможцями в наступних головних номінаціях...

KAFD BEST MEN'S PLAYER (найкращий гравець року в Європі): КІЛІАН МБАППЕ.

Також претендували на нагороду: Джуд Беллінгем (Реал Мадрид), Філ Фоден (Манчестер Сіті), Антуан Грізманн (Атлетіко Мадрид), Серу Гірассі (Штутгарт), Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті), Гаррі Кейн (Баварія), Лаутаро Мартінес (Інтер), Родрі (Манчестер Сіті), Мохамед Салах (Ліверпуль), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті) та Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид).

BEST MEN’S CLUB (найкраща чоловіча команда року в Європі): МАНЧЕСТЕР СІТІ (Англія).

Також претендували на нагороду: Арсенал (Англія), Аталанта (Італія), Барселона (Іспанія), Баєр Леверкузен (Німеччина), Жирона (Іспанія), Інтер Мілан (Італія), ПСЖ (Франція), Реал Мадрид (Іспанія), Спортінг Лісабон (Португалія).

BEST WOMEN’S CLUB (найкраща жіноча команда року в Європі): БАРСЕЛОНА (Іспанія).

Також претендували на нагороду: Рома (Італія), Челсі (Англія), Ліон (Франція), Манчестер Сіті (Англія), Реал Мадрид (Іспанія).

BEST COACH (найкращий тренер року в Європі): ХАБІ АЛОНСО (Баєр Леверкузен).

Також претендували на нагороду: Рубен Аморім (Спортінг Лісабон), Карло Анчелотті (Реал Мадрид), Мікель Артета (Арсенал), Джан П'єро Гасперіні (Аталанта), Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті), Сімоне Індзагі (Інтер), Мічел (Жирона), Тьяго Мотта (Болонья), Хаві (Барселона).

EMERGING PLAYER (найкращий молодий гравець року в Європі): ЛАМІН ЯМАЛ (Барселона).

Також претендували на нагороду: Джуд Беллінгем (Реал Мадрид), Едуардо Камавінга (Реал Мадрид), Пау Кубарсі (Барселона), Ріко Льюїс (Манчестер Сіті), Коббі Мейну (Манчестер Юнайтед), Джамал Мусіала (Баварія), Жоау Невеш (Бенфіка), Коул Палмер (Челсі), Варрен Заїр-Емері (ПСЖ).

Зазначимо, перемога в KAFD Globe Soccer Awards Europe Edition, що є частиною "Дороги до Дубая", означає, що переможці стали фіналістами щорічної головної премії Globe Soccer Awards, яка пройде в грудні 2024 року спільно зі Спортивною радою Дубая.