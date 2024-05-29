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Річний досвід співпраці виявився успішним.

Португальський фахівець Жорже Жезуш улітку минулого року зважився на свій другий за кар’єру головного тренера досвід роботи на теренах Саудівської Аравії.

Після піврічної співпраці з Аль-Хілялем у сезоні-2018/19, 69-річний керманич повернувся до цього клубу для того, аби лише раз, станом на сьогодні, програти у 52 зіграних поєдинках.

"Сині" при цьому здобули титул чемпіонів країни та виграли Кубок Саудівської Аравії. Останній — удруге на чолі із Жезушем.

У підсумку, у власників Аль-Хіляля не було жодних сумнівів у тому, що з цим тренером варто продовжувати співпрацю.

А оскільки річний контракт добігав свого завершення, то треба було укласти новий договір, що й сталось напередодні.

Жезуш, відповідно до нової угоди, працюватиме в Аль-Хілялі до літа 2026 року.

На рахунку цього спеціаліста досвід роботи з португальськими Аморою, Фелгейрашем, Уніаном Мадейра, Ештрелою, Віторією Сетубал, Морейренсе, Лейрією, Белененсешем, Брагою, Бенфікою, Спортінгом, бразильським Фламенгу та турецьким Фенербахче.