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Клуб хоче краще підготуватися до наступної кампанії.

Лудогорець вирішив не відпускати трьох гравців до збірної Болгарії на червневі товариські матчі — повідомляє ресурс Trud Bg.

Тренер збірної Іліан Ілієв викликав на ігри Антона Недялкова, Спаса Делєва і Тодора Недєлєва, але команда хоче краще підготувати їх до кваліфікації Ліги чемпіонів та наступного сезону.

Через це клуб заплатить компенсацію федерації. Збірна проведе поєдинки з Румунією і Словенією.

Щодо Лудогорця, то він в черговий раз виграв чемпіонат Болгарії.