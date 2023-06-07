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Команда домінує у рідному чемпіонаті із сезону-2011/12.

Лудогорець у матчі останнього туру чемпіонату Болгарії у гостях мінімально обіграв Черно Море з рахунком 1:0 і став чемпіоном своєї країни.

Єдиний та переможний гол був забитий на 50 хвилині, а його автором став аргентинський форвард Матіас Тіссера.

Також відзначимо, що весь поєдинок відіграв український захисник Лудогорця Ігор Пластун, який цього сезону провів 41 матч та забив один гол.

У турнірній таблиці чемпіонату Болгарії Лудогорець набрав 85 очок після 35 турів, на один бал випередивши софійський ЦСКА. Завдяки цьому Лудогорець отримує путівку до кваліфікації Ліги чемпіонів.

Для Лудогорця це було 12 чемпіонство поспіль – домінування команди у рідному чемпіонаті йде з сезону-2011/12. Це найдовша чемпіонська серія у Європі.