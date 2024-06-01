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Колектив Жорже Жезуша здобув свій ювілейний подібний трофей.

У рамках фіналу Кубка Саудівської Аравії-2023/24 Аль-Хіляль зустрівся з Ан-Насром на Спортс Сіті Стедіум імені короля Абдалли.

Номінальні господарі досить швидко відкрили рахунок завдяки результативному удару Мітровича. По перерві Оспіна залишив Ан-Наср у меншості, але втримати свою мінімальну перевагу колектив Жорже Жезуша не зумів, дозволивши Ях'я відзначитися на 88-й хвилині зустрічі. Незадовго до цього Аль-Хіляль теж лишився вдесятьох через вилучення Аль-Булеахі. Трохи пізніше вже номінальні господарі опинилися в меншості, коли друге попередження отримав Кулібалі.

Протягом додаткового часу матчу команди теж не зуміли виявити сильнішого, не порадувавши глядачів голами. У серії пенальті Мітрович, Канно, Тамбакті, Аль-Хамдан і Нассер Ад-Давсарі зуміли переграти голкіпера, тоді як спроби Невеша та Абдулхаміда були невдалими. Із боку номінальних гостей з 11-метрової позначки відзначилися Роналду, Ан-Наджеї, Гаріб і Ладжамі, а от Теллес, Аль-Хассан і Ан-Немер реалізувати пенальті не зуміли.

Аль-Хіляль* — Ан-Наср 1:1 (5:4 у серії пенальті)

Голи: Мітрович, 7 — Ях'я, 88

Аль-Хіляль: Боно — Абдулхамід, Кулібалі, Аль-Булеахі, Лоді (Аш-Шахрані, 46) — Аль-Фарадж (Канно, 74), Невеш — Мішаел (Аль-Бурайк, 86, Тамбакті, 90+7), Малком (Н. Ад-Давсарі, 109), С. Ад-Давсарі (Аль-Хамдан, 110) — Мітрович

Ан-Наср: Оспіна — Аль-Ганнам, Ладжамі, Аль-Амрі (Абдулла, 59), Теллес — Ях'я (Ан-Немер, 105), Брозович (Ан-Наджеї, 69), Аль-Хайбарі, Отавіу (Аль-Хассан, 81), Мане (Гаріб, 59) — Роналду

Попередження: Лоді, Кулібалі, Аль-Фарадж, Мішаел, Аль-Булеахі, Аш-Шахрані, Канно — Отавіу, Аль-Амрі, Теллес, Аль-Ганнам

Вилучення: Аль-Булеахі, 87, Кулібалі, 90 (друге попередження) — Оспіна, 56

Нагадаємо, Аль-Хіляль також став чемпіоном Саудівської Аравії сезону-2023/24.