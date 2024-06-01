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Українці допомогли своїй команді здобути чергові три очки.

У рамках десятого туру чемпіонату Казахстану-2024 Ордабаси приймав Жетису на Центральному стадіоні імені Хаджимукана Мунайтпасова в Шимкенті.

Всі свої чотири голи команди забили ще в першому таймі зустрічі. Спочатку український центрфорвард Артем Бєсєдін вивів господарів поля вперед, після чого гості відновили паритет. Знову вивести Ордабаси вперед зумів український опорник Євген Макаренко. Майже одразу колектив Алєксандра Сєднєва відзначився втретє.

Гол Бєсєдіна



Гол Макаренка



Зазначимо, що в стартовому складі клубу з Шимкента також вийшов український центрбек Ігор Пластун, тоді як воротар Орест Костик залишився на лаві запасних Жетису.

Ордабаси — Жетису 3:1

Голи: Бєсєдін, 21, Макаренко, 32, Яхшибоєв, 35 — Усенов, 26

Попередження: Бєсєдін — Мужиков, Оринбасар

Ця звитяга дозволила команді з трьома українцями в складі принаймні тимчасово очолити турнірну таблицю чемпіонату Казахстану.

В 11-му турі Ордабаси гостюватиме в Астани. Матч відбудеться в неділю, 16 червня.

Нагадаємо, що команда Сєднєва є чинним чемпіоном Казахстану.