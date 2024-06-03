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Аргентинець як завжди на висоті!

Ліонель Мессі встановив рекорд MLS, ставши найшвидшим гравцем в історії ліги, який зробив 25 результативних дій за один сезон.

36-річний аргентинець встиг забити 12 голів і віддати 13 результативних передач у 12 матчах цієї кампанії, випередивши колишнього нападника Арсеналу Карлоса Велу, який у минулому набрав 25 очок за "гол плюс пас" у 16 іграх за Лос-Анджелес.

Інтер Маямі наразі лідирує в турнірній таблиці MLS, набравши 35 очок у 18 матчах.

Наприкінці червня Мессі вирушить у складі збірної Аргентини на Кубок Америки, тому на команду чекає непростий період без свого лідера.