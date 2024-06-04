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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 3 червня 2024 року.

Завершилася 831 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Міністр закордонних справ Італії Таяні підтвердив, що в новому пакеті військової допомоги Україні передбачена система протиповітряної оборони SAMP/T, про що раніше писали ЗМІ.

- Голова ЗС Норвегії генерал Крістофферсен вважає, що "вікно можливостей" НАТО для підготовки до можливого протистояння з Росією зменшилось до двох-трьох років.

- Сенат Швейцарії відхилив план допомоги Україні на $5,5 млрд.

- Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Кірбі заявив, що участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії віцепрезидентки, а не президента не применшує рівня підтримки України з боку США.

- Німецькі політики закликали Rheinmetall прискорити обслуговування переданої Україні техніки.

Кілька місяців тому компанія Rheinmetall оголосила, що відкриє центр технічного обслуговування бойових машин піхоти Marder у Львові. Однак, завод ще не розпочав роботу, і танки доводиться перевозити для ремонту в такі країни, як Литва. На цей об'єкт "з нетерпінням чекають", пишуть троє депутатів, – "на нього покладають великі надії".

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Куп’янському напрямку триває ворожа атака в районі Невського. Ситуація напружена.

В районі Тернів на Лиманському напрямку спроба противника наблизитися до позицій наших військ успіху не мала.

На Сіверському напрямку від початку доби ворог здійснив уже п’ять спроб прорвати наші оборонні рубежі в районах Виїмки та Роздолівки. Одну атаку відбито, чотири – тривають. Ситуація контрольована.

В районі Кліщіївки на Краматорському напрямку відбито атаку противника, триває бій біля Іванівського. Втрат позицій не допущено, ситуація контрольована.

На Покровському напрямку ситуація залишається загостреною – наразі триває 11 боєзіткнень в районах Зеленого Поля, Новопокровська, Новоселівки Першої, Калинового та Невельського. Ситуація під контролем Сил оборони України.

Учора російські загарбники на цьому напрямку втратили 400 осіб, з них 134 – безповоротні. Знищено один танк, три ББМ та сім артсистем. Пошкоджено чотири бойові броньовані машини, дві гармати та автомобіль.

На Курахівському напрямку в районах Парасковіївки та Водяного тривають три боєзіткнення. Наші захисники контролюють ситуацію. Втрат позицій не допущено.

На Оріхівському напрямку зупинено дві спроби ворога просунутися в напрямках Роботиного та Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі річки Дніпро, відбито атаку ворога в районі Кринок.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Прибув до Філіппін та вперше в історії наших двосторонніх відносин зустрівся з Президентом Фердинандом Маркосом-молодшим.

Вдячний Філіппінам за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, за чітку позицію щодо агресії Росії проти нашої країни, а також за підтримку важливих резолюцій ООН. Україна має намір відкрити посольство в Манілі цього року для зміцнення двосторонньої співпраці.

Обговорили інавгураційний Глобальний саміт миру та важливість представлення на ньому країн Південно-Східної Азії. Цінуємо, що Філіппіни візьмуть участь у Саміті.

Також обговорили двосторонню співпрацю, зокрема експорт української аграрної продукції до Філіппін".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!