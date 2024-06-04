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Команда Руслана Ротаня готується до Олімпійських ігор-2024, які пройдуть цього літа в Парижі.

У рамках підготовки до літньої Олімпіади-2024, яка пройде в Парижі з 26 липня по 11 серпня, олімпійська збірна України зіграє на міжнародному турнірі Tournoi Maurice Revello у Франції.

Першим суперником підопічних Руслана Ротаня у рамках цього турніру стане команда Індонезії U-20. Цей матч відбудеться сьогодні, 4 червня, о 19:00.

"Наша команда прибула до Марселя, де й пройдуть змагання. Через різні причини склад олімпійської збірної України оновивися, і на турнірі тренерський штаб може розраховувати на 26-х виконавців", — сказано на офіційному сайт УАФ.

ПРЯМА ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ІНДОНЕЗІЯ U-20 — УКРАЇНА U-23:

Зазначимо, що міжнародний турнір Tournoi Maurice Revello-2024 проходитиме з 31 травня до 17 червня.

Серед інших суперників олімпійської збірної України за групою B, окрім Індонезії U-20, будуть наступні команди: Італія U-21, Японія U-19 та Панама U-23.

Група А представлена наступними колективами: Кот-д’Івуар U-23, Саудівська Аравія U-23, Мексика U-23, Франція U-20 та Південна Корея U-21.