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Шабаб Аль-Ахлі хоче призначити хорватського фахівця.

Колишній головний тренер мюнхенської Баварії, Вольфсбурга, Монако та інших клубів Ніко Ковач може залишити Європу та вирушити до Об'єднаних Арабських Еміратів.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, Шабаб Аль-Ахлі розцінює хорватського фахівця в якості кандидата на посаду головного тренера.

За інформацією джерела, сторони вже провели між собою переговори, проте у Ковача є ще й пропозиції від інших клубів на столі.

На даний момент Ніко Ковач знаходиться без роботи після звільнення з Вольфсбурга у березні цього року.