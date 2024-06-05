Шабаб Аль-Ахлі хоче призначити хорватського фахівця.
Ніко Ковач, Getty Images
05 червня 2024, 12:00
Колишній головний тренер мюнхенської Баварії, Вольфсбурга, Монако та інших клубів Ніко Ковач може залишити Європу та вирушити до Об'єднаних Арабських Еміратів.
Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, Шабаб Аль-Ахлі розцінює хорватського фахівця в якості кандидата на посаду головного тренера.
За інформацією джерела, сторони вже провели між собою переговори, проте у Ковача є ще й пропозиції від інших клубів на столі.
На даний момент Ніко Ковач знаходиться без роботи після звільнення з Вольфсбурга у березні цього року.