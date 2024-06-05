Колишній головний тренер мюнхенської Баварії, Вольфсбурга, Монако та інших клубів Ніко Ковач може залишити Європу та вирушити до Об'єднаних Арабських Еміратів.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, Шабаб Аль-Ахлі розцінює хорватського фахівця в якості кандидата на посаду головного тренера.

За інформацією джерела, сторони вже провели між собою переговори, проте у Ковача є ще й пропозиції від інших клубів на столі.

На даний момент Ніко Ковач знаходиться без роботи після звільнення з Вольфсбурга у березні цього року.