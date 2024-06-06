Коментар від захисника стосовно кар'єри двох екс-товаришів по команді.
Неймар Гравець, Getty Images
06 червня 2024, 21:34
Тіаго Сілва висловив думку стосовно кар'єри Неймара та Ліонеля Мессі.
"Неймар дуже сильний морально", — цитує Тіаго ресурс TNT.
"Я дивився інтерв'ю Мессі. Якби Мессі мав всю вагу та тиск протягом своєї кар'єри, як Неймар, Мессі б зупинився. Тиск на нього занадто великий, іноді це виснажливо".
Зараз Тіаго вирішив залишити Челсі.
Цього сезону 39-річний гравець провів 38 матчів в усіх можливих турнірах, забив 4 голи та віддав 1 асист.