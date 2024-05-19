Англія

Але вже в новій ролі.

Наприкінці поточного сезону центральний захисник лондонського Челсі Тіаго Сілва оголосив про завершення виступів за клуб.

Разом із тим, 39-річиний виконавець уже визначився з тим, де продовжуватиме виступи на професійному рівні.

Висока ймовірність того, що бразильський Флуміненсе стане останнім клубом у кар’єрі Тіаго, проте він уже знає, чим хоче займатись надалі.

Досвідчений гравець вважає спортивний менеджмент своїм покликанням, і вже першим роботодавцем у новому амплуа для нього може стати саме Челсі.

ЗМІ повідомляють, що "сині" зробили пропозицію Сілві щодо повернення до розташування клубу вже після завершення професійної кар’єри й той на неї погодився.

Тіаго Сілва перейшов до лондонського Челсі на правах вільного агента у 2020 році. За цей час він зіграв за "пенсіонерів" 151 матч, забив дев'ять голів та віддав три результативні передачі. Разом з Челсі бразилець виграв Лігу чемпіонів, клубний чемпіонат світу та Суперкубок УЄФА.