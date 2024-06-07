Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 7 червня 2024 року.
Збірна Вірменії, фото: x.com/OfficialArmFF
07 червня 2024, 23:23
Національна збірна Вірменії провела у Єревані товариський матч зі збірною Казахстана, в якому здобула перемогу з рахунком 2:1.
Підопічні українського фахівця Олександра Петракова повели в рахунку завдяки автоголу Марочкіна на початку поєдинку, а вже на 58-ій хвилині Бічахчян подвоїв перевагу вірменської команди.
Утім, завдяки реалізованому пенальті Ісламхана у компенсований до другого тайму час збірна Казахстану змогла завершити матчі з голом "престижу" в своєму активі.
До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Вірменія — Казахстан:
Вірменія – Казахстан 2:1
Голи: Марочкін, 4 (аг), Бічахчян, 58 – Ісламхан, 90+6 (з пен)