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Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 7 червня 2024 року.

Національна збірна Вірменії провела у Єревані товариський матч зі збірною Казахстана, в якому здобула перемогу з рахунком 2:1.

Підопічні українського фахівця Олександра Петракова повели в рахунку завдяки автоголу Марочкіна на початку поєдинку, а вже на 58-ій хвилині Бічахчян подвоїв перевагу вірменської команди.

Утім, завдяки реалізованому пенальті Ісламхана у компенсований до другого тайму час збірна Казахстану змогла завершити матчі з голом "престижу" в своєму активі.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Вірменія — Казахстан:



Вірменія – Казахстан 2:1

Голи: Марочкін, 4 (аг), Бічахчян, 58 – Ісламхан, 90+6 (з пен)