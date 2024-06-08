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Турнір стартує вже за 12 днів, у четвер, 20 червня.

Головний тренер збірної Уругваю Марсело Б'єлса визначився зі списком із 26 гравців, які зіграють на Копа Америка-2024 у США.

На турнірі уругвайці потрапили до групи С, разом із господарями (американцями), Панамою і Болівією. Перший матч, проти панамців, відбудеться 24 червня. За 4 дні Уругвай зустрінеться з болівійцями, а в другий день липня колективу Б'єлси протистоятимуть США.

Заявка збірної Уругваю на Копа Америка-2024

Воротарі: Серхіо Рошет (Інтернасьйональ), Сантьяго Меле (Хуніор), Франко Ісраель (Спортінг Лісабон).

Захисники: Рональд Араухо (Барселона), Хосе Марія Хіменес (Атлетіко), Себастьян Касерес (Амеріка), Ніколас Марічаль (динамо москва), Матіас Олівера (Наполі), Лукас Оласа (краснодар), Матіас Вінья, Гільєрмо Варела (обидва — Фламенго).

Півзахисники: Найтан Нандес (Кальярі), Мануель Угарте (ПСЖ), Родріго Бентанкур (Тоттенгем), Федеріко Вальверде (Реал Мадрид), Еміліано Мартінес (Мідтьюлланн), Ніколас де ла Крус, Джорджиан де Арраскаета (обидва — Фламенго).

Нападники: Агустін Каноббіо (Атлетіко Паранаенсе), Браян Родрігес (Амеріка), Браян Окампо (Кадіс), Факундо Пеллістрі (Гранада), Максіміліано Араухо (Депортіво Толука), Крістіан Олівера (Лос-Анджелес), Дарвін Нуньєс (Ліверпуль), Луїс Суарес (Інтер Маямі).

Зазначимо, що поза складом опинився нападник Бока Хуніорс Едінсон Кавані. Нещодавно, а саме наприкінці травня, 37-річний гравець оголосив, що більше не гратиме за свою національну команду.