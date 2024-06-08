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У бельгійця 85 забитих м'ячів.

Нападник збірної Бельгії Ромелу Лукаку оформив дубль у товариській грі проти Люксембургу (3:0).

На рахунку 31-річного форварда стало 85 голів у 115 іграх за національну команду.

Завдяки цьому результату Лукаку обійшов за голами за свою збірну легендарного угорського форварда Ференца Пушкаша (84 голи).

Лукаку наздогнав бомбардира збірної ОАЕ Алі Мабхута, разом вони ділять 6-ту сходинку в списку найрезультативніших гравців в історії національних команд.

Для потрапляння в топ-5 Лукаку потрібно забити 89 голів. Рекордсменом за голами за країну є Кріштіану Роналду зі 128 м'ячами.

Раніше повідомлялося, що Мілан зацікавлений в оренді Лукаку.