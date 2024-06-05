Італія

Бельгійський форвард може продовжити свої виступи у Серії А.

Нападник Челсі Ромелу Лукаку може продовжити виступати в оренді в італійській Серії А. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, у послугах 31-річного бельгійця зацікавлений Мілан, який уже зв'язувався з лондонським клубом із метою можливої ​​оренди.

Челсі у свою чергу неодноразово заявляв, що має намір продати Лукаку, але "россонері" не можуть собі дозволити повноцінний трансфер, тому невідомо, чи продовжуватиме роботу Мілан над підписанням гравця.

Також у переході Лукаку зацікавлений Наполі, який напередодні очолив Антоніо Конте, який раніше працював із бельгійцем в Інтері.

Минулий сезон Лукаку провів в оренді у складі Роми. На його рахунку 47 матчів, 21 гол та чотири гольові передачі.

Нагадаємо, Лукаку перейшов до Челсі влітку 2021 року. Його контракт із клубом розрахований до літа 2026 року.