"Смугасті" оголосили про підписання ексгравця Севільї.
Олівер Торрес, фото Монтеррей
09 червня 2024, 12:48
Центральний півзахисник Олівер Торрес підписав контракт із Монтерреєм, залишивши Севілью, передає офіційний сайт мексиканського клубу.
Угода "смугастих" із 29-річний іспанцем розрахована до кінця червня 2027 року. До нового колективу вихованець мадридського Атлетіко перебрався на правах вільного агента.
За Севілью, свій попередній клуб, Торрес провів 201 матч, відзначившись 11 голами і 21 асистом. Протягом п'яти сезонів у складі "нервіонців" він двічі виграв із ними Лігу Європи (2019/20, 2022/23).
Зазначимо, що за Монтеррей також виступають співвітчизник Олівера атакуючий півзахисник Серхіо Каналес, який раніше представляв Бетіс, правий вінгер Хесус Корона, з яким Торрес перетинався в Порту та Севільї, і центральний захисник Ектор Морено, який раніше виступав за Реал Сосьєдад.