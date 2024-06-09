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"Смугасті" оголосили про підписання ексгравця Севільї.

Центральний півзахисник Олівер Торрес підписав контракт із Монтерреєм, залишивши Севілью, передає офіційний сайт мексиканського клубу.

Угода "смугастих" із 29-річний іспанцем розрахована до кінця червня 2027 року. До нового колективу вихованець мадридського Атлетіко перебрався на правах вільного агента.

🇪🇸 @olitorres10 se une a la Pandilla y, desde hoy, es un Rayado más. 🤠 pic.twitter.com/LdJHdIeoLl — Rayados (@Rayados) June 9, 2024

За Севілью, свій попередній клуб, Торрес провів 201 матч, відзначившись 11 голами і 21 асистом. Протягом п'яти сезонів у складі "нервіонців" він двічі виграв із ними Лігу Європи (2019/20, 2022/23).

Зазначимо, що за Монтеррей також виступають співвітчизник Олівера атакуючий півзахисник Серхіо Каналес, який раніше представляв Бетіс, правий вінгер Хесус Корона, з яким Торрес перетинався в Порту та Севільї, і центральний захисник Ектор Морено, який раніше виступав за Реал Сосьєдад.