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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 09 червня 2024 року.

Завершилася 834 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Джо Байден та Еммануель Макрон погодили використання прибутку від заморожених активів рф для України, — спільна заява. Президенти також зобов’язались підтримувати зусилля щодо їхньоі передачі в рамках G7 і ЄС. Рішення від країн G7, в свою чергу, буде відоме 14-го червня.

- росіяни відправляють на фронт в Україні молодих африканців, зокрема погрожуючи в іншому випадку депортувати їх із РФ, повідомляє Bloomberg. Кремль змусив тисячі мігрантів воювати проти України, додавши додаткову живу силу для наступу в Харківській області.

- Україна готова прийняти шведські винищувачі Gripen — представник Повітряних сил ЗСУ.

- У Білому домі підтвердили, що Україна вже скористалася дозволом США бити по об’єктах на території росії.

- Сенатор Ліндсі Грем заявив, що путін воює в Україні за корисні копалини для Китаю на 10-12 трильйонів доларів.

- Еммануель Макрон оголосив про розпуск парламенту.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

З початку поточної доби, станом на цей час, відбулося 39 бойових зіткнень. Загарбники здійснили 558 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. Також російські війська завдали ракетного удару, сім авіаударів із застосуванням 11 керованих авіабомб і вже задіяли 35 дронів-камікадзе.

На Харківському напрямку відбито дві атаки російських окупантів в районах Вовчанська та Липців. Втрат позицій не допущено.

На Куп’янському напрямку тривають шість штурмових дій у районах Петропавлівки, Піщаного, Берестового та Невського. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку наразі тривають три атаки ворога в Серебрянському лісі. Одне боєзіткнення в районі Тернів відбито.

На Сіверському напрямку відбувається бій в районі Виїмки.

На Краматорському напрямку від початку доби вібулося чотири боєзіткнення в районах Іванівського та Кліщиївки. Одну ворожу атаку відбито, три триває.

Особливо активним ворог залишається на Покровському напрямку. Ворог вже здійснив 14 спроб витіснити наших захисників із займаних позицій в районах Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського та Яснобродівки. З них шість — іще триває. Ситуація напружена, Сили оборони вживають заходів щодо стабілізації обстановки.

Учора окупанти тут втратили понад 450 вбитими та пораненими, п’ять ББМ, сім артсистем, одну зенітну установку та шість автомобілів. Пошкоджено танк, чотири артсистеми та шість авто ворога.

На Курахівському напрямку спроба окупантів просунутися в районі Парасковіївки успіху не мала. Тривають дві атаки в районі Красногорівки. Ситуація під контролем Сил оборони.

За уточненою інформацією, протягом минулої доби ворог втратив тут 38 осіб, з них 13 – безповоротні. Знищено два танка, одну одиницю спецтехніки, три бойові броньовані машини, артсистему, наземний дрон та два автомобілі. Пошкоджено три танка, шість ББМ, чотири артилерійські системи та п’ять одиниць автомобільної техніки.

На Оріхівському напрямку ворог зазнав невдачі під час штурму наших позицій в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку відбито атаку ворога в районі Кринок.

На решті напрямків активних наступальних дій ворога не відбувалося.

Ставайте до лав Сил оборони!

Разом переможемо!

Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Сьогодні варто відзначити тих, хто береже для нас – для кожного в Україні – нормальні обставини життя, хоч би що відбувалось. Ми завжди, щодня й щоночі, після російських ударів, після будь-яких трагічних подій можемо розраховувати на те, що рятувальники нашої ДСНС України обов’язково будуть на місці й допоможуть. Хоч би коли це відбувалось. Хоч би де це відбувалось.

І в районах поблизу фронту, і в кожному місті та області нашої держави. Це одна з фундаментальних рис справжньої державності – наявність системи і людей, чия робота – рятувати. По всій державі. І я дякую кожному й кожній – усьому колективу ДСНС України, – хто справді старається виконати ефективно свою роботу.

Сьогодні відзначу передусім рятувальників, які працюють у Харкові та області. Зокрема, сержанти служби цивільного захисту Андрій Заярний, Костянтин Мокляк, Олексій Жиров, Дмитро Максимов, Олександр Дегтяренко та Євген Золотько. Головні майстер-сержанти Володимир Рідний та Сергій Сидора. Дякую, хлопці! Старші лейтенанти Олександр Явтушенко та Максим Михайлов. Капітани служби цивільного захисту з Харківщини Андрій Лахтін, Сергій Рашевський і Сергій Снурников, майор Вадим Стадник і підполковник Олексій Колодяжний. Дякую вам та всім вашим колегам!

Також окремо й особливо вдячний працівникам ДСНС України в Донецькій області. Кожному й кожній, хто попри все рятує людей і зберігає силу України. Персонально сьогодні відзначу хлопців, які відзначилися під час гасіння пожеж і рятувальних робіт після російських ударів по Торецьку та Селидовому. Сержанти служби цивільного захисту Олександр Павленко та Павло Захаров, головний майстер-сержант Андрій Малтамар, лейтенант Станіслав Нечипуренко і майор служби цивільного захисту Володимир Деренко. Дякую!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!