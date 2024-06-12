Інше

Досвідчений фахівець продовжує відкривати для себе нові горизонти.

Тренерська кар’єра португальця Фернанду Сантуша, у порівнянні з його виступами на професійному рівні в якості футболіста, захоплює розлогістю своєї географії.

Якщо в ролі футболіста 69-річний фахівець ніколи не залишав межі власної країни, виступаючи за юнацьку команду Бенфіки, Ешторіл та Марітіму, то на посаді головного тренера він устиг побувати вже не в різних кутах Європи.

Але цього разу Сантуша занесло ще далі — у Азербайджан, звідки надійшла пропозиція очолити тамтешню національну збірну.

Таке рішення було прийнято очільниками футболу країни під час останнього онлайн-засідання Виконкому.

Нагадаємо, що останніми місцями роботи Сантуша були збірна Польщі та турецький Бешикташ, де він загалом протримався трохи більше року, провівши 22 матчі. У обох випадках гравці скаржились на не найкращу атмосферу в колективі.

Найбільш досягнення тренера в кар’єрі — перемога на чемпіонаті Європи-2016 та в Лізі націй УЄФА-2018/19 на чолі збірної Португалії.