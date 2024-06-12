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Попереднім клубом італійця був марсельський Олімпік.

Дженнаро Гаттузо призначений на посаду головного тренера сплітського Хайдука, передає офіційний сайт клубу.



Із хорватським колективом 46-річний спеціаліст підписав контракт, розрахований до кінця червня 2026 року. Гаттузо не мав робочого місця з другої половини лютого 2024-го, відколи залишив Марсель після серії з семи поспіль поєдинків без перемог.

До французького клубу Дженнаро встиг попрацювати у Валенсії, Наполі, Мілані, Пізі, ОФІ (Греція), Палермо та Сьйоні (граючий тренер).

За сезон-2023/24 Хайдук змінив трьох керманичів (Іван Леко, Міслав Кароглан і Сініша Шегович), фінішувавши в чемпіонаті Хорватії третім, дістався півфіналу Кубка країни та вилетів із третього відбіркового раунду Ліги конференцій УЄФА.

Під час наступної єврокубкової кампанії команда почне свій шлях із другого кваліфікаційного раунду ЛК.