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Про це оголосив сам зірковий виконавець.

Із 24 липня по 10 серпня 2024 року триватиме футбольна частина літніх Олімпійських ігор у Парижі.

Збірна Аргентини, як і решта 15 чоловічих команд-учасниць фінальної частини, готує заявку на цей турнір, до якої, окрім юнаків віком до 23 років, можуть потрапити ще три виконавці більш дорослої вікової категорії.

Тривалий час існувала думка про те, що нападник американського Інтер Маямі Ліонель Мессі долучиться до складу команди Хав’єра Маскерано, проте в останньому інтерв’ю 36-річний виконавець офіційно відмовився від такої можливості.

"Я говорив про це з Маскерано, і правда полягає в тому, що ми обидва одразу зрозуміли ситуацію.

Це буде складний час, тому що зараз починається Копа Америка, і мене не буде в розташуванні Інтер Маямі два або три місяці поспіль.

Але, перш за все, у цьому віці я теж не здатний грати в кожній грі, тому я повинен ретельно обирати. Грати два турніри поспіль було б занадто.

Мені дуже пощастило в 2008 взяти участь в Олімпійських іграх і виграти їх разом із Маскерано. Це був один з найкращих досвідів у моєму спортивному житті.

Чемпіонат світу U-20 у 2005 році — ще один спогад, який я ніколи не забуду. Це вражаюче, що мені випала така нагода. Я сподіваюсь, що вся молодь, яка поїде до Парижу, насолоджуватиметься цим моментом так само, як і я колись, і що вони проживуть його на повну, тому що це — щось особливе і не схоже ні на що інше", — заявив аргентинський виконавець.

Нагадаємо, що олімпійська збірна Аргентини в групі на Іграх-2024 гратиме проти Марокко, Іраку та України.