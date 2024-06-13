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34-річний футболіст продовжить кар'єру в Саудівській Аравії.

Захисник і капітан Реала Начо Фернандес може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії.

За інформацією L'Equipe, до підписання футболіста близький саудівський Аль-Іттіхад, за який виступають Карім Бензема, Фабіньо і Н'Голо Канте.

Контракт 34-річного іспанця з Реалом закінчується 30 червня.

У минулому сезоні Начо взяв участь у 45 матчах мадридського клубу у всіх турнірах і відзначився гольовою передачею.

Раніше повідомлялося, що Арсенал несподівано проявив зацікавленість у трансфері Луніна.