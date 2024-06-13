34-річний футболіст продовжить кар'єру в Саудівській Аравії.
НАЧО, GETTY IMAGES
13 червня 2024, 23:24
Захисник і капітан Реала Начо Фернандес може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії.
За інформацією L'Equipe, до підписання футболіста близький саудівський Аль-Іттіхад, за який виступають Карім Бензема, Фабіньо і Н'Голо Канте.
Контракт 34-річного іспанця з Реалом закінчується 30 червня.
У минулому сезоні Начо взяв участь у 45 матчах мадридського клубу у всіх турнірах і відзначився гольовою передачею.
Раніше повідомлялося, що Арсенал несподівано проявив зацікавленість у трансфері Луніна.