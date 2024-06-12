Іспанія

Однак місце основного воротаря й у Лондоні українцю запропонувати не зможуть.

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін став одним із найбільш обговорюваних футболістів у європейській пресі наприкінці цього сезону.

Контракт 25-річного виконавця з "галактікос" завершується влітку наступного року, тож наразі триває непростий період перемовин із клубом щодо його продовження.

Голкіпер національної збірної України при цьому впевнений, що готовий бути "першим номером" у будь-якому провідному клубі, і оскільки Реал наразі не готовий запропонувати йому цю роль, гравець залишає за собою право розглядати інші варіанти для продовження кар’єри.

Покупці при цьому завжди знайдуться — від туринського Ювентуса до геть несподіваного варіанту з лондонським Арсеналом, який з’явився напередодні.

Навіть іспанська преса, яка повідомила про цю новину, не впевнена щодо доцільності цього переходу, адже головний тренер "канонірів" Мікель Артета вже дав зрозуміти, що його фаворит на місце у воротах — іспанець Давід Рая.

Нагадаємо, що Лунін — перший українець, який двічі виграв Лігу чемпіонів.